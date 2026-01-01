ThaiBev của tỷ phú Thái Lan nhận hơn 3.000 tỷ đồng cổ tức từ Vinamilk trong 2 năm

Đại gia ThaiBev của Thái Lan vừa có công bố kết quả kinh doanh năm tài khóa 2025 (kết thúc tháng 9/2025). Doanh thu cả năm của ThaiBev đạt 333,3 tỷ baht (283.305 tỷ đồng), giảm 2%, còn lợi nhuận đạt 31,2 tỷ baht (26.520 tỷ đồng), giảm 12%.

﻿Liên quan tới Vinamilk (HoSE: VNM), ThaiBev cho biết cổ tức trong năm tài khóa 2025 thu về từ công ty sữa hàng đầu Việt Nam, tương ứng với 14,2% cổ phần, là 1,37 tỷ baht (khoảng 1.150 tỷ đồng).

Con số này thấp hơn 2,32 tỷ baht (khoảng 1.943 tỷ đồng) năm tài khóa 2024. Tức là trong 2 năm, ThaiBev của Thái Lan nhận về cổ tức khoảng 3.093 tỷ đồng từ Vinamilk với cổ phần 14,2%.

﻿Ngoài cổ tức, ThaiBev cũng nhận về 2,11 tỷ baht (khoảng 1.761 tỷ đồng) từ thu nhập của Vinamilk trong năm tài khóa vừa rồi. Con số này thấp hơn 2,59 tỷ baht của năm tài khóa liền trước.

Dự kiến dòng tiền mà Vinamilk đóng góp cho ThaiBev sẽ có thay đổi lớn khi ThaiBev đã nâng cổ phần của mình tại Vinamilk lên từ hơn 14% lên 24,99% vào tháng 12/2025, sau khi thành công thực hiện giao dịch thỏa thuận 96 triệu cổ phiếu VNM trị giá hơn 6.000 tỷ đồng.

Đánh giá chung về kết quả hoạt động ở Việt Nam, ThaiBev cho biết doanh thu giảm 14%, từ 58,3 tỷ baht (49.555 tỷ đồng) năm 2024 còn 50,1 tỷ baht (42.585 tỷ đồng) năm 2025. Phần lớn doanh thu này đến từ bia (beer), khi chỉ có 2 triệu baht (1,7 tỷ đồng) đến từ mảng rượu (spirits).

Nói riêng về ngành bia, ThaiBev đạt doanh thu 123,2 tỷ baht (104.720 tỷ đồng) năm tài khóa 2025. Tất cả các thị trường chính của ThaiBev đều có doanh thu tăng, gồm sân nhà Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Singapore. Riêng suy giảm doanh thu hơn 8 tỷ baht (6.800 tỷ đồng) ở Việt Nam đã "cuốn bay" tất cả tăng trưởng ở các nơi khác, khiến tổng doanh thu giảm khoảng 3 tỷ baht (2.550 tỷ đồng), so với 126,3 tỷ baht (107.355 tỷ đồng) năm 2024.