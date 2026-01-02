Chủ đầu tư Saigon Marina IFC mua lại hơn 4.300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Công ty TNHH Capitaland Tower (Capitaland Tower) vừa qua đã công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và người sở hữu trái phiếu.



Theo công bố, ngày 29/12/2025, Capitaland Tower đã mua lại một phần trái phiếu mã CPLCB2328003 trị giá 4.330,5 tỷ đồng. Sau mua lại, giá trị lưu hành của trái phiếu này giảm xuống còn 500 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Được biết, trái phiếu mã CPLCB2328003 được phát hành ngày 25/7/2023, giá trị phát hành 4.830,5 tỷ đồng. Kỳ hạn 60 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 25/7/2028.

Theo công bố trên HNX, ngoài lô trái phiếu nói trên, Capitaland Tower còn phát hành 3 lô trái phiếu khác trong cùng ngày 25/7/2023. Đó là mã CPLCB2328001 trị giá 2.500 tỷ đồng, mã CPLCB2328002 trị giá 2.500 tỷ đồng và mã CPLCB2328004 trị giá 2.409,3 tỷ đồng.

Cả 4 lô trái phiếu nói trên đều được phát hành cùng một ngày, cùng kỳ hạn 60 tháng, cùng lãi suất cố định 1%/năm.

Về tổ chức phát hành, Capitaland Tower được thành lập năm 2016 với tên gọi Công ty TNHH Tư vấn và quản lý bất động sản Capitaland Việt Nam và thuộc sở hữu của Tập đoàn Capitaland.

Ngày 8/8/2025, Capitaland Tower có bước tăng vốn điều lệ khủng từ 2.020 tỷ đồng lên 22.520 tỷ đồng. Cùng với đó, cơ cấu cổ đông cũng thay đổi khi Chủ tịch HĐTV Lương Phan Sơn giảm sở hữu từ 95% xuống còn 8,5%, tương đương vốn góp 1.919 tỷ đồng; ông Nguyễn Mạnh Kiên và Nguyễn Tân Hưng mỗi người góp 0,224%.

Cổ đông mới nắm tới 91,03% vốn tương đương vốn góp 20.500 tỷ đồng là bà Lê Thị Huyền Linh (SN 1988).

Cùng với thay đổi cơ cấu cổ đông, Capitaland Tower cũng có Tổng giám đốc đồng thời là đại diện pháp luật mới là ông Nguyễn Diệp Anh.

Đến tháng 12/2025, ông Mai Hồ Điệp (SN 1980) trở thành Tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật. Ông Lương Phan Sơn vẫn là Chủ tịch HĐTV.

Năm 2017, doanh nghiệp được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Trung tâm tài chính quốc tế Sài Gòn Marina. Sau nhiều năm chậm triển khai, đến 2023, Tập đoàn Capitaland chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho các cổ đông trong nước, qua đó, dự án được đẩy nhanh tiến độ.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Saigon Marina (Saigon Marina IFC) tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP.HCM được khánh thành vào ngày 19/8/2025. Việc khánh thành Saigon Marina IFC cũng đồng thời đánh dấu bước khởi đầu cho lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Saigon Marina IFC

Saigon Marina IFC từng có tên là Landmark 60 Ba Son, nằm ở khu vực Ba Son, một vị trí chiến lược khi vừa nằm sát bờ sông Sài Gòn, vừa tiếp giáp các trục giao thương trọng điểm như đại lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ và kết nối nhanh đến các khu hành chính, kinh doanh trung tâm.

Công trình được giới thiệu cao 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2 trên khu đất hơn 6.000m2, là một trong những tòa nhà cao nhất TPHCM.

Saigon Marina IFC được thiết kế đa chức năng, gồm văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, khách sạn, không gian hội họp và các tiện ích cao cấp, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 người làm việc thường xuyên.

Về hoạt động kinh doanh, Capitaland Tower báo lỗ gần 2.733 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025. Trước đó, trong nửa đầu năm 2024, doanh nghiệp chỉ lỗ hơn 38 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2025, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ở mức âm 7.046 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận âm 4.449 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả giảm mạnh từ 22.069 tỷ đồng xuống còn 14.514 tỷ đồng sau một năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là âm 2,06 lần.



