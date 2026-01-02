Sếp FPT Retail hé lộ "quân bài tẩy" giúp Long Châu thu về 1,3 tỷ USD, tiếp tục tham vọng mở mới 400-500 cửa hàng

Cửa hàng Long Châu

Tại thị trường bán lẻ dược phẩm Việt Nam, Long Châu đang cho thấy tốc độ mở rộng quy mô ấn tượng về cả điểm bán lẫn chỉ số tài chính. Trao đổi với tờ Nikkei Asia mới đây, ông Phạm Duy Hoàng Nam, Giám đốc Tài chính (CFO) của FPT Retail nhận định doanh thu năm 2025 của chuỗi dự kiến sẽ tăng trưởng ít nhất 34% so với năm 2024. Động lực chính cho đà tăng này đến từ nhu cầu ổn định đối với các đơn hàng thuốc kê đơn, mảng kinh doanh cốt lõi giúp duy trì doanh số của hệ thống trong thời gian qua.

Dựa trên các dữ liệu tài chính được công bố, ước tính doanh thu của Long Châu có thể chạm mốc 33.800 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,35 tỷ USD) vào năm 2025.

Doanh thu của Long Châu qua các năm.

Con số này đồng nghĩa với việc doanh thu của chuỗi sẽ tăng gấp đôi chỉ trong vòng hai năm, một tốc độ tăng trưởng đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường bán lẻ nói chung còn nhiều biến động. Sự bứt phá này được thúc đẩy bởi chiến lược mở rộng mạng lưới quyết liệt kết hợp với sự hiện diện mạnh mẽ trên nền tảng trực tuyến.

Về kế hoạch phát triển mạng lưới, đơn vị này dự kiến sẽ mở mới từ 400 đến 500 nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng trong năm 2026. Tính đến năm 2025, quy mô hệ thống ước đạt khoảng 2.500 điểm bán, bao gồm cả nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng. Trước đó, số liệu ghi nhận đến năm 2024 cho thấy Long Châu đang vận hành 1.943 nhà thuốc và 126 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Bên cạnh mảng phân phối thuốc, doanh nghiệp cũng xác định tiêm chủng và các dịch vụ y tế mở rộng, bao gồm kế hoạch triển khai dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, sẽ là những động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới.

Là công ty con của FPT Retail và thuộc hệ sinh thái công nghệ FPT, Long Châu đang tận dụng lợi thế về công nghệ để gia tăng hiệu quả vận hành. CFO Phạm Duy Hoàng Nam cho biết công ty đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) để dự báo nhu cầu tiêu dùng theo từng khu vực địa lý và nhóm sản phẩm. Các công cụ này không chỉ hỗ trợ tối ưu hóa lượng hàng tồn kho tại mỗi điểm bán mà còn giúp cá nhân hóa các chiến lược tiếp thị. Việc ứng dụng công nghệ giúp đảm bảo người tiêu dùng tiếp cận thuốc và dịch vụ y tế một cách kịp thời, an toàn, đồng thời cải thiện biên lợi nhuận thông qua việc quản lý chi phí hiệu quả.

Xét về cơ cấu đóng góp, Long Châu đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong bức tranh tài chính của FPT Retail. Trong 9 tháng đầu năm nay, chuỗi dược phẩm này đã đóng góp gần 70% vào tổng doanh thu của công ty mẹ, vượt qua mảng bán lẻ thiết bị điện tử truyền thống là FPT Shop. Sự chuyển dịch cơ cấu này phản ánh xu hướng tiêu dùng cũng như chiến lược tái cấu trúc nguồn thu của FPT Retail trong vài năm trở lại đây.

Liên quan đến các kế hoạch huy động vốn, đầu năm nay Long Châu đã hoàn tất việc bán 13% cổ phần cho quỹ đầu tư Creador từ Malaysia. Lãnh đạo doanh nghiệp cũng để ngỏ khả năng niêm yết cổ phiếu (IPO) trên thị trường chứng khoán trong vòng 3 đến 5 năm tới, một động thái được giới đầu tư kỳ vọng sẽ định hình lại mặt bằng định giá của ngành bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam.