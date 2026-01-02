Vinamilk minh bạch

Vừa mới đây, Vinamilk đã đăng tải thông báo chính thức trên fanpage hơn 780.000 người theo dõi, liên quan đến một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội và gây ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh doanh nghiệp. Ngay lập tức, động thái này thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, bởi trong suốt năm 2025 vừa qua, Vinamilk không ít lần trở thành tâm điểm bàn luận - từ những lùm xùm lớn cho tới cả những thắc mắc rất nhỏ của người tiêu dùng.

Điểm chung dễ nhận thấy là: Vinamilk luôn chọn cách lên tiếng công khai, minh bạch và có trách nhiệm, thay vì im lặng hay né tránh.

(Ảnh: Vinamilk)

Trước đó, vào tháng 5/2025, mạng xã hội từng xôn xao khi một người tiêu dùng phát hiện trên bao bì sữa chua Vinamilk sử dụng từ tiếng Anh "yoghurt" thay vì "yogurt" - cách viết quen thuộc với nhiều người. Không ít ý kiến nghi ngờ, thậm chí đặt câu hỏi: "Không lẽ một thương hiệu lớn như Vinamilk lại viết sai tiếng Anh?"

Ngay sau khi thắc mắc được lan truyền, Vinamilk đã phản hồi nhanh chóng bằng một lời giải thích vừa rõ ràng, vừa thiện cảm. Nhãn hàng cho biết "yoghurt" là cách viết chuẩn theo tiếng Anh - Anh, trong khi "yogurt" phổ biến hơn ở tiếng Anh - Mỹ, và cả hai đều đúng. Đáng nói, cách trả lời không mang màu sắc "đính chính khô khan" mà nhẹ nhàng, thân thiện, thậm chí còn khiến nhiều người dùng thích thú vì sự tinh tế và tôn trọng người tiêu dùng.

(Ảnh chụp màn hình)

(Ảnh chụp màn hình)

Đến tháng 10/2025, Vinamilk lại bất ngờ vướng vào một lùm xùm khác - lần này đến từ… một màn hóa trang Halloween. Hình ảnh bao bì sữa Ông Thọ được một người nổi tiếng sử dụng làm cảm hứng hóa trang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Ban đầu, nhiều người cho rằng đây là một "hiệu ứng truyền thông miễn phí", song câu chuyện nhanh chóng rẽ sang hướng khác khi Vinamilk phải lên tiếng về việc hình ảnh thương hiệu bị sử dụng khi chưa được cấp phép.

Phía Vinamilk đã đưa ra thông báo rõ ràng, đề nghị các cá nhân và tổ chức ngừng sử dụng hình ảnh sản phẩm khi chưa có sự đồng ý, đồng thời mở ra khả năng hợp tác chính thức nếu có thiện chí. Cách xử lý được đánh giá là điềm tĩnh, rành mạch và đúng mực, vừa bảo vệ quyền lợi thương hiệu, vừa tránh tạo thêm căng thẳng không cần thiết.

(Ảnh: Vinamilk)

Và mới đây nhất, sáng 2/1/2026, Vinamilk tiếp tục đăng tải thông báo chính thức liên quan đến một số thông tin đang bị trích dẫn rời rạc, thiếu bối cảnh tổng thể về các chương trình mà doanh nghiệp từng tham gia trong quá khứ. Trong thông báo, Vinamilk khẳng định mọi hoạt động suốt gần 50 năm qua đều được triển khai minh bạch, đúng chức năng, đúng thẩm quyền, tuân thủ pháp luật Việt Nam và các chuẩn mực quản trị quốc tế. Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh rằng hiện chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng xác nhận các thông tin lan truyền là đúng sự thật.

(Ảnh: Vinamilk)

Không né tránh dư luận, Vinamilk bày tỏ sẵn sàng đối thoại, trao đổi và cung cấp thông tin trên tinh thần minh bạch, đầy đủ và có trách nhiệm, đồng thời kêu gọi cộng đồng tiếp cận vấn đề với góc nhìn khách quan, toàn diện.

Nhìn lại loạt sự việc trong năm 2025 và đầu 2026, có thể thấy Vinamilk đang nhất quán với một lựa chọn rõ ràng: minh bạch để tạo niềm tin. Trong bối cảnh mạng xã hội có thể biến những chi tiết rất nhỏ thành tranh cãi lớn, việc một thương hiệu quốc gia sẵn sàng lên tiếng, giải thích và đối thoại công khai phần nào cho thấy bản lĩnh và cách Vinamilk gìn giữ uy tín của mình suốt nhiều thập kỷ qua.