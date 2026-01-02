Toyota Việt Nam có chủ tịch mới là người gốc Việt

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo mới, theo đó ông Tiền Quốc Hào giữ chức Chủ tịch và ông Osamu Hirata giữ chức Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam từ tháng 1-2026.

Ông Tiền Quốc Hào giữ chức Chủ tịch Toyota Việt Nam

Theo thông tin từ Toyota Việt Nam, ông Tiền Quốc Hào hiện đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn Ô tô Toyota (TMC), bao gồm Phó Tổng Giám đốc khu vực châu Á, Phó Tổng Giám đốc khối kinh doanh tài chính bán hàng, đồng thời là Chủ tịch Toyota châu Á (Singapore).

Bên cạnh đó, ông còn giữ vai trò Tổng Giám đốc điều hành Công ty Tài chính Toyota châu Á (Toyota Financial Services Asia).

Ông Tiền Quốc Hào sinh ra tại TPHCM, gia nhập Toyota Canada từ năm 1999. Trong hơn hai thập kỷ gắn bó với Toyota, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị của Toyota và Lexus tại nhiều thị trường lớn trên thế giới như Bắc Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và khu vực châu Á.

Ông tốt nghiệp cử nhân khoa học ứng dụng chuyên ngành kỹ thuật điện tại Đại học Waterloo, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) của Trường Kinh doanh Richard Ivey và chứng chỉ Giám đốc điều lệ (Chartered Director) của Trường Kinh doanh DeGroote (Canada).

Trong khi đó, ông Osamu Hirata sau khi tốt nghiệp Đại học Waseda, đã gia nhập Tập đoàn Ô tô Toyota vào năm 1995 và có gần 9 năm làm việc tại Ban Kế hoạch Kinh doanh Quốc tế.

Năm 2004, ông được bổ nhiệm làm phó phòng, trước khi chuyển sang Singapore đảm nhiệm vị trí phó ban hoạch định sản phẩm của Toyota khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong giai đoạn 2005–2008.

Sau đó, ông tiếp tục giữ nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực hoạch định chiến lược toàn cầu và khu vực Bắc Mỹ, bao gồm trưởng nhóm bộ phận Bắc Mỹ và điều phối viên điều hành cấp cao tại Toyota Mỹ.

Từ năm 2016, ông đảm nhiệm các vị trí phó chủ tịch, trưởng dự án và trưởng ban trong lĩnh vực hoạch định và điều hành bán hàng.

Gần đây nhất, ông giữ chức phó chủ tịch tập đoàn, phụ trách hoạt động bán hàng Toyota và Lexus tại Bắc Mỹ đến năm 2023. Năm 2024, ông được bổ nhiệm làm Trưởng ban Hoạt động Bán hàng và Hoạch định của Tập đoàn Ô tô Toyota..