Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 02 về tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công điện nêu, trong năm 2025, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thành công 3 buổi lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật 564 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng. Trong đó tư nhân tham gia đầu tư khoảng 3,84 triệu tỷ đồng (chiếm 74,6%), Nhà nước đầu tư khoảng 1,3 triệu tỷ đồng (chiếm 25,4%).

Thủ tướng và các đại biểu bấm nút khởi công, khánh thành các công trình tại điểm cầu Khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội, hôm 19/12/2025. (Ảnh: Đắc Huy)

Để thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, phấn đấu sớm hoàn thành đưa vào khai thác các công trình, dự án, phát huy hiệu quả đầu tư, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu và các đơn vị liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, "thần tốc, táo bạo hơn nữa" trong triển khai các nhiệm vụ.

Thủ tướng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", làm việc "3 ca, 4 kíp", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ"… để phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng các dự án sớm nhất có thể.

Với các công trình, dự án phải hoàn thiện, hoàn chỉnh các hạng mục cuối cùng và các dự án thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025, Thủ tướng lưu ý các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu và các đơn vị liên quan cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong khâu tổ chức thực hiện, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực phấn đấu hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng trước ngày tổ chức Đại hội XIV của Đảng (dự kiến bắt đầu từ ngày 19/1/2026).

Với các dự án đang triển khai thực hiện, các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, khoa học; tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị,… để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu rút ngắn tiến độ từ 3-6 tháng. Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm nâng cao chất lượng công trình, không vì tiến độ mà bỏ qua các quy trình, thủ tục, công nghệ, lựa chọn loại vật liệu không bảo đảm tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động.

Với các dự án khởi công ngày 19/12/2025, các chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để đẩy mạnh triển khai thi công đồng loạt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khởi công xong không triển khai thực hiện; kiên quyết, kiên trì chống bệnh hình thức, quan liêu, không hiệu quả.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn cung ứng vật liệu ngay từ giai đoạn đầu triển khai, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung ứng vật liệu ảnh hưởng đến tiến độ thi công và kế hoạch hoàn thành các dự án; không để tiêu cực phải chạy chọt, xin cho.

Thủ tướng giao lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư kiểm soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, dự toán các công trình, dự án, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; kiểm soát chặt chẽ, rà soát công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định pháp luật, đặc biệt đối với các trường hợp chỉ định nhà đầu tư, nhà thầu hoặc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu trong trường hợp đặc biệt…

Các chủ đầu tư cần tiếp tục rà soát các định mức đã ban hành để xem xét điều chỉnh bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, đặc thù của từng vùng, từng khu vực, từng công trình, từng thời điểm, giai đoạn; cập nhật số liệu mới về thời tiết, thủy văn, đặc biệt sau đợt lũ lụt vừa qua để kịp thời có các giải pháp điều chỉnh thiết kế đảm bảo ổn định, bền vững lâu dài.

Đồng thời, tăng cường công tác rà soát kiểm tra, kiểm toán, thanh tra đối với các dự án đã, đang và sẽ triển khai bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật, gắn liền với việc phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động chủ trì rà soát, nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vướng mắc liên quan đến nguyên vật liệu thông thường (đất, cát, đá, sỏi…) không để các vướng mắc cản trở tiến độ và chất lượng công trình.

Bộ Xây dựng thường xuyên rà soát, nắm tình hình và xử lý kịp thời hiệu quả các nội dung liên quan đến giá, các quy trình, quy định không để các địa phương, bộ, ngành vướng mắc những việc thuộc thẩm quyền.

Về thực hiện thí điểm thưởng hợp đồng, Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo quy định tại Nghị định 15/2023 của Chính phủ. Việc này phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng để kịp thời động viên, khích lệ các nhà đầu tư, nhà thầu có thành tích tốt, thi công vượt tiến độ, sớm hoàn thành công trình đưa vào khai thác hiệu quả.

Quá trình xem xét thưởng hợp đồng, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng quy định tại Nghị định 15/2023 về đối tượng thưởng, nguyên tắc thưởng, nguồn tiền thưởng, xác định số tiền thưởng, nghiêm cấm, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng cơ chế để trục lợi.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan rà soát các khó khăn, vướng mắc khi áp dụng các quy định tại Nghị định 15/2023, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện theo thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đánh giá công tác thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp theo quy định tại Nghị định 15/2023, kịp thời phát hiện các tồn tại, vướng mắc (nếu có) để đề xuất Chính phủ, Thủ tướng xem xét điều chỉnh (nếu cần).