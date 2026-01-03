Đầu năm 2026, sàn chứng khoán đã đón hàng loạt hàng khủng: Từ công ty nông nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long đến "cá mập" Dragon Capital đều góp mặt

Thị trường chứng khoán bước sang năm 2026 với tâm điểm dồn về các thương vụ chuyển sàn và đăng ký giao dịch mới, tiếp nối đà phục hồi từ cuối năm trước. Không chỉ tập trung ở sàn niêm yết, dòng tiền còn có thêm nhiều lựa chọn tại thị trường UPCoM khi danh sách "tân binh" liên tục được nối dài ngay trước thềm Tết Nguyên đán.

Loạt cổ phiếu chào sân HoSE tuần đầu năm mới

Gương mặt mở màn cho hoạt động niêm yết năm 2026 trên HoSE là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn với mã chứng khoán TSA. Theo thông báo, hơn 40,4 triệu cổ phiếu TSA sẽ chính thức giao dịch phiên đầu tiên vào ngày 7/1. Với mức giá tham chiếu 13.800 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hóa của doanh nghiệp xây lắp này ước tính đạt khoảng 558 tỷ đồng. Sự xuất hiện của nhóm xây lắp ngay đầu năm được kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn cho dòng tiền trong bối cảnh đầu tư công vẫn là động lực tăng trưởng chính.

Ở nhóm vốn hóa lớn hơn, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) cũng đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để đưa cổ phiếu KLB gia nhập sàn HoSE. Sau khi nhận quyết định chấp thuận niêm yết vào giữa tháng 12/2025, ngân hàng này đã chốt ngày giao dịch cuối cùng trên UPCoM là 6/1 và sẽ hủy đăng ký giao dịch từ ngày 7/1. Cổ phiếu KLB dự kiến giao dịch trên sàn mới ngay trong tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Tính theo thị giá đóng cửa phiên 30/12/2025 tại mức 16.600 đồng/cổ phiếu, KienlongBank mang theo vốn hóa hơn 9.600 tỷ đồng sang HoSE.

Một tân binh khác thu hút sự quan tâm là Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã HPA). Doanh nghiệp này dự kiến niêm yết sớm nhất trong tháng 1 sau khi hoàn tất đợt IPO thành công vào giữa tháng 12 trước đó với lượng đăng ký mua vượt 19% kế hoạch. Mức giá IPO đạt 41.900 đồng/cổ phiếu giúp doanh nghiệp huy động tối thiểu 1.257 tỷ đồng.

UPCoM đón dòng vốn mới từ vận tải biển và quỹ đầu tư

Không kém phần sôi động, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) những ngày cuối năm 2025 liên tiếp ban hành các quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch, tạo đà cho thị trường UPCoM ngay đầu năm 2026.

Gương mặt "xông đất" cho sàn UPCoM được xác định là Công ty Cổ phần Âu Lạc (mã ALC). HNX đã thông báo ngày 15/1/2026 sẽ là phiên giao dịch đầu tiên của gần 56,5 triệu cổ phiếu ALC. Với giá tham chiếu 22.400 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp vận tải xăng dầu đường biển do bà Ngô Thu Thúy làm Chủ tịch HĐQT được định giá gần 1.265 tỷ đồng. Về hoạt động kinh doanh, dù doanh thu 9 tháng năm 2025 giảm 18% còn 957 tỷ đồng, Âu Lạc vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 21%, đạt 236 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm.

Ở nhóm tài chính, đáng chú ý là sự xuất hiện của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital với mã chứng khoán DCV. Hơn 31,2 triệu cổ phiếu của đơn vị này đã được chấp thuận đăng ký giao dịch vào ngày 30/12. Cơ cấu cổ đông của DCV rất cô đặc với hai pháp nhân thuộc Dragon Capital nắm giữ tổng cộng gần 88% vốn điều lệ. Trong 9 tháng năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu gần 773 tỷ đồng và lãi sau thuế dưới 87 tỷ đồng.

Cùng được chấp thuận giao dịch đợt này là hơn 8 triệu cổ phiếu CCS của Công ty Cổ phần Chíp Sáng. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cho thuê văn phòng và bất động sản công nghệ cao, có sự tham gia góp vốn của Saigon Co.op (nắm 12,31%). Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 của CCS ghi nhận lãi sau thuế hơn 7 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ nhờ đóng góp lớn từ doanh thu tài chính.

Ngoài ra, nhóm hàng tiêu dùng cũng đón nhận thêm mã STD của Công ty Cổ phần Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô. HNX đã chấp thuận đăng ký giao dịch 20 triệu cổ phiếu STD, tương ứng định giá 200 tỷ đồng. Là đơn vị sản xuất các thương hiệu bia quen thuộc như Saigon Lager hay 333, STD có cơ cấu cổ đông lớn gồm Sabeco (14,41%), WSB (9,46%) và SCD (5,53%).

Nhiều "ông lớn" rục rịch kế hoạch chuyển sàn

Bên cạnh những cái tên đã ấn định ngày chào sân, danh sách chờ ("pipeline") cho năm 2026 vẫn còn rất dài với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn, hứa hẹn tiếp tục giải bài toán khan hiếm hàng hóa chất lượng trên HoSE.

Tại nhóm ngân hàng, Vietbank (VBB) và BVBank (BVB) đều đã có chủ trương chuyển sàn rõ ràng. Trong đó, Vietbank đặt mục tiêu hoàn tất niêm yết chậm nhất trong quý I/2026, còn BVBank cũng xác định lộ trình thực hiện trong năm 2025 hoặc muộn nhất là 2026 tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Đáng chú ý nhất là động thái của các "siêu cổ phiếu" trên sàn UPCoM. Thị trường vẫn đang ngóng chờ lộ trình chuyển sàn của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEA), Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (MVN) hay Viettel Global (VGI).

Hiện tại, rào cản lớn nhất đối với ACV vẫn là ý kiến kiểm toán liên quan đến quyết toán cổ phần hóa và tài sản khu bay, vấn đề mà doanh nghiệp này đang chờ cơ quan Nhà nước tháo gỡ. Trong khi đó, VEAM đã trình cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục niêm yết khi đáp ứng đủ điều kiện. Việc các doanh nghiệp quy mô tỷ đô này rục rịch kế hoạch chuyển nhà được kỳ vọng sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ thu hút dòng vốn ngoại trở lại thị trường Việt Nam trong chu kỳ tăng trưởng mới.