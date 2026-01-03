Thành viên của Tập đoàn Sumitomo rời ghế cổ đông lớn tại Gemadept

Mới đây, Công ty TNHH SSJ Consulting (Việt Nam) vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ gửi đến UBCKNN, HoSE và CTCP Gemadept (MCK: GMD, sàn HoSE).

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 8/12/2025 đến ngày 26/12/2025, SSJ Consulting đã bán ra thành công 10 triệu cổ phiếu GMD đăng ký trước đó.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu GMD do SSJ Consulting sở hữu giảm từ gần 29,7 triệu cổ phiếu xuống còn gần 19,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,96% xuống còn 4,62% vốn và rời ghế cổ đông lớn tại Gemadept.

Được biết, ông Iida Shuntaro- Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của SSJ Consulting hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị của Gemadept.

Theo tìm hiểu, SSJ Consulting là thành viên của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), trở thành cổ đông lớn của Gemadept từ tháng 7/2019 sau khi mua vào gần 29,7 triệu cổ phiếu GMD, tương đương 10% vốn điều lệ công ty này.

Trong một diễn biến khác, Gemadept vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 3627/QĐ-CT ngày 12/12/2025 của Cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế các năm 2022, 2023, 2024.

Đồng thời, công ty còn nhận được Quyết định số 5034/QĐ-XPHC ngày 18/12/2025 của Thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Gemadept cho biết đã hoàn thành thực hiện nghĩa vụ theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế nêu trên với số tiền hơn 4,97 tỷ đồng.

Trước đó, Gemadept đã có văn bản báo cáo về tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024.

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 12/12/2024, Gemadept đã chào bán thành công gần 103,5 triệu cổ phiếu với giá 45.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền huy động được từ đợt chào bán là hơn 3.014 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Gemadept sẽ sử dụng số tiền nêu trên vào các mục đích sau:

Tính đến ngày 12/12/2025, Gemadept đã giải ngân tổng số tiền hơn 1.597 tỷ đồng, còn lại hơn 1.417 tỷ đồng chưa được giải ngân.



