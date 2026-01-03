Novaland phát hành hơn 184 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Theo đó, ngày 31/12/2025, Novaland đã hoàn tất phát hành gần 163,7 triệu cổ phiếu để hoán đổi cho khoản nợ tổng giá trị hơn 2.577 tỷ đồng. Giá phát hành là 15.746,667 đồng/cổ phiếu, tương đương cứ 15.746,667 đồng của khoản nợ sẽ đổi thành 1 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu nêu trên được phân phối trực tiếp cho hai chủ nợ gồm Công ty CP Novagroup (gần 156,6 triệu cổ phiếu) và Công ty CP Diamond Properties (gần 7,1 triệu cổ phiếu).

Đáng nói cả hai đều đang là cổ đông của NVL và đều có mối liên hệ với ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland.

Cùng chiều diễn biến, HĐQT Novaland cũng đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi một phần gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 335 triệu USD.

Cụ thể, số lượng trái phiếu chuyển đổi là 133 trái phiếu với tổng giá trị chuyển đổi hơn 747 tỷ đồng. Tỷ lệ chuyển đổi là một trái phiếu nhận 156.018 cổ phiếu, tương đương giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu. Ngày thực hiện chuyển đổi dự kiến 31/12/2025.

Trong đợt chuyển đổi này, Novaland đã phát hành gần 20,8 triệu cổ phiếu cho 4 nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể như sau:

Nguồn: NVL

Như vậy, tổng cộng cả hai phương án nêu trên, Novaland đã phát hành hơn 184,4 triệu cổ phiếu để hoán đổi cho các khoản nợ trị giá hơn 3.324 tỷ đồng. Đồng thời, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ hơn 20.476 tỷ đồng lên hơn 22.320 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây Novaland đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn góp tại công ty con.

Cụ thể, Novaland dự kiến chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 204,8 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Novaland không còn sở hữu phần vốn góp tại doanh nghiệp này.

Tính đến ngày 30/9/2025, Bất động sản Tân Kim Yến đang là công ty con của Novaland với tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết lên đến 99,99%.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Kim Yến được thành lập từ tháng 1/2019, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Doanh nghiệp có trụ sở chính đặt tại 5.07 Khu Chung cư kết hợp thương mại, văn phòng Lô X (Sunrise City North), số 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Cập nhật mới nhất ngày 27/11/2025, vốn điều lệ của Bất động sản Tân Kim Yến đang ở mức 204,814 tỷ đồng. Trong đó, Novaland góp vốn 204,8 tỷ đồng (tỷ lệ 99,993%) và ông Nguyễn Ngọc Tuấn góp 14 triệu đồng (tỷ lệ 0,007%).

Cũng tại thời điểm ngày, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ông Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1988).



