Chủ tịch TP HCM chỉ đạo bàn giao "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ cho Sun Group xây dựng công viên và đài tưởng niệm

03-11-2025 - 10:30 AM | Doanh nghiệp

Dự án sẽ gồm công viên cây xanh, khu vui chơi cộng đồng và đài tưởng niệm, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Thông tin trên báo Thanh niên, Chủ tịch UBND TP.HCM vừa chỉ đạo khẩn việc bàn giao khu đất số 1 Lý Thái Tổ (quận 10 cũ) cho Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) để triển khai dự án công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Theo công văn của Văn phòng UBND TP, Chủ tịch Nguyễn Văn Được giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM khẩn trương hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị tài trợ là Sun Group. Dự án sẽ gồm công viên cây xanh, khu vui chơi cộng đồng và đài tưởng niệm, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Bên cạnh đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao kiểm kê, đánh giá và phân loại các biệt thự hiện hữu tại khu đất trước ngày 10/11/2025, đồng thời hướng dẫn UBND phường Vườn Lài lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 tại khu vực, phải hoàn tất trước 30/11.

Sở Văn hóa và Thể thao có nhiệm vụ lấy ý kiến đóng góp của người dân và chuyên gia đối với phương án thiết kế công viên do nhà tài trợ đề xuất, trong vòng 15 ngày, trước khi tổng hợp gửi lại cho Sun Group để hoàn thiện.

Giám đốc Sở Xây dựng được giao trực tiếp chỉ đạo quá trình thi công đến khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, đồng thời lập dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Sun Group tài trợ xây dựng công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ là “đất vàng” rộng 4,3 ha, nằm giữa ba mặt tiền Lý Thái Tổ – Hùng Vương – Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa, từng là nơi đặt Nhà khách Chính phủ. Khuôn viên gồm 7 biệt thự cổ từng thuộc sở hữu gia đình chú Hỏa, một trong những “vua nhà đất” Sài Gòn xưa.

Theo quy hoạch, khu vực này nằm trong vùng kết nối giao thông trọng điểm, gần tuyến metro số 1 kéo dài từ Bến Thành đến depot An Hạ và tuyến metro số 3 (dự kiến có ba ga ngầm tiếp giáp khu đất), hứa hẹn trở thành không gian xanh kết hợp biểu tượng tưởng niệm giữa trung tâm thành phố.

