Có gì trên chuyến bay thương mại đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways?

Thị trường hàng không Việt Nam chính thức đón nhận một thương hiệu mới khi Sun PhuQuoc Airways của Tập đoàn Sun Group cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên vào sáng ngày 1/11/2025. Chuyến bay mang số hiệu 9G1203 khởi hành từ Hà Nội lúc 7h15, chở 220 hành khách, đã hạ cánh tại Phú Quốc.

﻿Bánh ngọt Eric Kayser của Pháp và bộ quà lưu niệm thiết kế riêng

Ảnh: Sun PhuQuoc Airways (SPA)

Gần như đồng thời, các chuyến bay từ TP.HCM và Đà Nẵng cũng cất cánh hướng về đảo Ngọc, chính thức khởi động việc khai thác thường lệ ba đường bay nội địa: Phú Quốc - Hà Nội, Phú Quốc - TP.HCM và Hà Nội - TP.HCM.

Ảnh: Sun PhuQuoc Airways (SPA)

Ghi nhận trên chuyến bay đầu tiên, thay vì các dịch vụ hàng không truyền thống, hành khách nhận được các trải nghiệm mang tính nghỉ dưỡng. Cụ thể, mỗi hành khách được phục vụ bánh ngọt từ thương hiệu Eric Kayser của Pháp và nhận một bộ quà lưu niệm thiết kế riêng.

Trên chuyến bay từ Hà Nội, hãng còn tổ chức một chương trình âm nhạc. Cùng với đó, hai ấn phẩm song ngữ độc quyền là Tạp chí S.P.A và cẩm nang du lịch S.P.A Visit Phu Quoc cũng được giới thiệu. Những động thái này cho thấy rõ chiến lược định vị dịch vụ khác biệt, gắn liền với trải nghiệm du lịch mà hãng theo đuổi.

Ảnh: Sun PhuQuoc Airways (SPA)

Phát biểu về sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways, nhấn mạnh đây là sự khởi đầu của "một cách làm mới khi hàng không và du lịch song hành". Điều này phản ánh chiến lược của Sun Group khi tham gia vào lĩnh vực vận tải, xem hãng hàng không không chỉ là một mảng kinh doanh độc lập mà còn là một mắt xích quan trọng để hoàn thiện và kết nối hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn của tập đoàn.

Hoàn thiện hệ sinh thái, đón đầu sự kiện APEC

Chiến lược này thể hiện rõ khi máy bay hạ cánh. Hành khách được xe bus miễn phí đưa thẳng về Thị trấn Hoàng Hôn, nơi Sun Group đồng thời khai trương loạt sản phẩm mới như khách sạn La Festa Phu Quoc, khu phố Sunset Bazaar, tiệm bánh Eric Kayser, Quảng trường Nụ Hôn và show "Bản giao hưởng đại dương".

Hãng bay lập tức tung ưu đãi liên kết, giảm giá đến 30% dịch vụ trong hệ sinh thái Sun Group cho khách giữ thẻ lên máy bay, một động thái rõ ràng nhằm thúc đẩy bán chéo sản phẩm.

Ảnh: Sun PhuQuoc Airways (SPA)

Sun PhuQuoc Airways được kỳ vọng tăng năng lực vận tải cho Phú Quốc, nơi đã đón 6,5 triệu khách (1,2 triệu khách quốc tế) trong 9 tháng đầu năm 2025, nhất là dịp cao điểm. Hãng dự kiến mở rộng mạng bay, kết nối Đà Nẵng, Nha Trang vào tháng 3/2026 và bay quốc tế từ năm 2026.

Sự xuất hiện của hãng hàng không mới diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc đang phát triển mạnh mẽ và chuẩn bị đăng cai APEC 2027, đòi hỏi sự hoàn thiện đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ.