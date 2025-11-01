Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác nghiên cứu xây dựng cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và bảo trì (MRO) tại sân bay Vân Đồn giữa tỉnh Quảng Ninh và Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng không Hong Kong, Công ty Cổ

Ngày 30/10 tại London, trong khuôn khổ Hội nghị Kinh tế Cấp cao Việt Nam - Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chứng kiến Lễ trao Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác nghiên cứu xây dựng cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và bảo trì (MRO) tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Thỏa thuận được ký kết giữa tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group), Công ty TNHH Kỹ thuật Hàng không Hồng Kông (HAECO) và Công ty TNHH VinaCapital Holdings.

Sự hiện diện của Tổng Bí thư tại lễ ký kết nhấn mạnh tầm quan trọng và sự ủng hộ ở cấp cao nhất đối với một dự án mang tính chiến lược, không chỉ cho tỉnh Quảng Ninh mà còn cho toàn ngành hàng không Việt Nam.

Các bên tham gia và mục tiêu chiến lược

Tầm quan trọng của biên bản ghi nhớ đến từ vai trò của các bên tham gia dự án, mỗi bên đóng một vai trò thiết yếu trong liên doanh.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh trao đổi với Liên doanh Vina Cap - Haeco về Dự án Hợp tác nghiên cứu xây dựng cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và bảo trì máy bay tại sân bay Vân Đồn. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, cam kết tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi. Dưới sự chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng, địa phương này cam kết hỗ trợ tối đa về mặt chính sách và thủ tục. Việc lãnh đạo tỉnh có cuộc gặp riêng với liên doanh VinaCap - HAECO trong chuyến thăm thể hiện cam kết mạnh mẽ từ phía chính quyền trong việc thúc đẩy dự án.

Đóng vai trò chủ chốt về hạ tầng là Sun Group . Với tư cách là đơn vị sở hữu và vận hành Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam), tập đoàn này cung cấp nền tảng vật chất thiết yếu. Sân bay Vân Đồn, đi vào hoạt động từ cuối năm 2018, có cơ sở hạ tầng đáp ứng chuẩn cấp 4E, cho phép tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng (Boeing 777, 747, Airbus A350).

Đây là điều kiện lý tưởng cho một trung tâm MRO quy mô lớn. Động thái này cũng diễn ra đồng thời với việc Sun Group ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, cho thấy bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị dịch vụ hàng không - du lịch.

Để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, liên doanh có sự tham gia của HAECO (Hong Kong Aircraft Engineering Company). Đây là một trong những tập đoàn kỹ thuật hàng không hàng đầu thế giới, sở hữu mạng lưới cơ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc Đại lục và Hoa Kỳ. Sự tham gia của HAECO mang lại kinh nghiệm vận hành, công nghệ kỹ thuật, các chứng chỉ quốc tế (từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ - FAA, Cơ quan An toàn Hàng không Châu Âu - EASA) và mạng lưới khách hàng là các hãng hàng không toàn cầu.

Mảnh ghép cuối cùng về tài chính là VinaCapital . Là một trong những tập đoàn quản lý quỹ đầu tư hàng đầu tại Việt Nam, VinaCapital đại diện cho năng lực tài chính và kinh nghiệm trong việc huy động vốn cho các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Đáp ứng nhu cầu thị trường và tiềm năng phát triển

Sân bay Vân Đồn

Ngành hàng không Việt Nam đang ghi nhận sự tăng trưởng nhanh chóng. Đội tàu bay của các hãng hàng không trong nước liên tục được mở rộng. Tuy nhiên, năng lực bảo dưỡng, sửa chữa kỹ thuật cao (heavy maintenance) nội địa vẫn còn hạn chế.

Phần lớn máy bay của các hãng Việt Nam hiện phải đưa ra nước ngoài (như Singapore, Malaysia, Trung Quốc) để thực hiện bảo trì cấp độ nặng. Điều này làm phát sinh chi phí đáng kể, bao gồm cả chi phí cơ hội do máy bay phải ngừng khai thác.

Một trung tâm MRO đạt chuẩn quốc tế tại Vân Đồn được kỳ vọng sẽ giải quyết trực tiếp vấn đề này. Dự án không chỉ giúp các hãng hàng không nội địa tối ưu hóa chi phí và thời gian khai thác, mà còn mở ra cơ hội thu hút các hãng hàng không quốc tế đến bảo dưỡng. Với vị trí địa lý thuận lợi và năng lực kỹ thuật từ HAECO, MRO Vân Đồn có tiềm năng cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm MRO khác trong khu vực.

Biên bản ghi nhớ này là bước khởi đầu cho giai đoạn hợp tác nghiên cứu. Tuy nhiên, với sự hội tụ của các yếu tố thuận lợi về thị trường, vị trí địa lý, sự hợp tác của các bên liên quan và sự ủng hộ của Chính phủ, mục tiêu phát triển Vân Đồn thành một trung tâm công nghiệp hàng không kỹ thuật cao của khu vực được đánh giá là khả thi.