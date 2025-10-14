Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty thuộc Sun Group rót hơn 9.800 tỉ đồng phát triển du lịch đường thủy Đà Nẵng

14-10-2025 - 18:31 PM | Doanh nghiệp

Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long được TP Đà Nẵng chấp thuận là nhà đầu tư phát triển hệ thống du lịch đường thủy

Ngày 14-10, UBND TP Đà Nẵng cho biết thành phố đã ban hành quyết định chấp thuận Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long (thuộc Tập đoàn Sun Group)nhà đầu tư dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa Đà Nẵng" với tổng vốn hơn 9.881 tỉ đồng.

Dự án được chia làm 2 giai đoạn, gồm 3 dự án thành phần, hướng đến hình thành hệ thống bến thủy, phương tiện và không gian du lịch hiện đại, tạo sản phẩm đặc trưng cho du lịch đường sông Đà Nẵng.

Công ty thuộc Sun Group rót hơn 9.800 tỉ đồng phát triển du lịch đường thủy Đà Nẵng- Ảnh 1.

Du thuyền hoạt động trên sông Hàn, đưa khách đi ngắm cảnh Đà Nẵng về đêm

Giai đoạn 1 (2025–2030) gồm một dự án thành phần, đầu tư xây dựng 8 bến thủy nội địa từ cầu Thuận Phước đến cầu Tiên Sơn, cùng các hạng mục phụ trợ như đường dẫn, bãi đỗ xe, nhà chờ, nhà soát vé, công viên cảnh quan. Giai đoạn này còn bao gồm mua sắm tàu thuyền du lịch, trình diễn hiệu ứng chiếu sáng và tổ chức show nghệ thuật dọc sông Hàn.

Giai đoạn 2 (2028–2031) chia làm hai dự án thành phần gồm: xây dựng 8 bến thủy nội địa dọc sông Vĩnh Điện và sông Cổ Cò, cùng hạ tầng kỹ thuật và tàu thuyền phục vụ du lịch; đầu tư 4 bến thủy nội địa dọc sông Cẩm Lệ, kèm công viên cảnh quan và các hạng mục phụ trợ tương ứng.

Theo quyết định, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được giao đất hoặc cho thuê đất để triển khai giai đoạn 1.

Trước đó, tháng 7-2025, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương đầu tư trên. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, cho hay đây là hướng đi chiến lược của thành phố nhằm đồng bộ hóa hạ tầng du lịch và vận tải công cộng đường thủy.

Với dự án này, thành phố mong muốn hình thành mạng lưới cảng bến hiện đại, không chỉ phục vụ du lịch mà còn giảm áp lực cho giao thông đường bộ.

Theo B.Vân

Người Lao động

Từ Khóa:
sungroup

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Shark Bình bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx

Shark Bình bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx Nổi bật

Siêu dự án 20.000m2 trên 'đất vàng' Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa của Keppel Land có diễn biến mới sau 30 năm nhận giấy phép

Siêu dự án 20.000m2 trên 'đất vàng' Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa của Keppel Land có diễn biến mới sau 30 năm nhận giấy phép Nổi bật

SPX Express khởi công trung tâm phân loại hàng hóa 17 hecta tại Hưng Yên

SPX Express khởi công trung tâm phân loại hàng hóa 17 hecta tại Hưng Yên

17:30 , 14/10/2025
Cập nhật BCTC quý 3/2025 chiều tối ngày 14/10: VPBank báo lãi trước thuế quý 3 tăng 77%, doanh nghiệp hạ tầng lãi 9 tháng tăng hơn 160%

Cập nhật BCTC quý 3/2025 chiều tối ngày 14/10: VPBank báo lãi trước thuế quý 3 tăng 77%, doanh nghiệp hạ tầng lãi 9 tháng tăng hơn 160%

17:14 , 14/10/2025
Không chỉ lừa đảo tại DA tiền số, Shark Bình còn lập công ty bất động sản gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Ngân sách Nhà nước

Không chỉ lừa đảo tại DA tiền số, Shark Bình còn lập công ty bất động sản gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Ngân sách Nhà nước

15:32 , 14/10/2025
Shark Bình và đồng phạm chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ 30.000 ví điện tử của nhà đầu tư

Shark Bình và đồng phạm chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ 30.000 ví điện tử của nhà đầu tư

15:16 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên