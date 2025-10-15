Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sun Group chính thức ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, đồng phục tiếp viên lấy cảm hứng từ áo ngũ thân và phong thái Nam Phương Hoàng hậu

15-10-2025 - 22:34 PM | Doanh nghiệp

Sun Group chính thức ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, đồng phục tiếp viên lấy cảm hứng từ áo ngũ thân và phong thái Nam Phương Hoàng hậu

Tối 15/10, tại Ballroom Ascott Tây Hồ (Hà Nội), tập đoàn Sun Group chính thức tổ chức lễ ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một hãng hàng không được đặt tên theo một hòn đảo, thể hiện cam kết chiến lược của Sun Group là góp phần đưa Phú Quốc trở thành một điểm đến quốc tế, trung tâm trung chuyển hàng không mới của khu vực.

Cùng với sự ra mắt của Sun PhuQuoc Airways, Sun Group đang đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Tập đoàn này đánh giá, trong bối cảnh Phú Quốc vừa trở thành đặc khu trực thuộc tỉnh An Giang và được lựa chọn là nơi tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC 2027- với khoảng 10.000 - 12.000 đại biểu, gồm lãnh đạo cấp cao của 21 nền kinh tế thành viên APEC là nguyên thủ hoặc người đứng đầu Chính phủ các nước như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản…, nhu cầu kết nối hàng không sẽ tăng trưởng mạnh.﻿

Sun Group chính thức ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, đồng phục tiếp viên lấy cảm hứng từ áo ngũ thân và phong thái Nam Phương Hoàng hậu- Ảnh 1.

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group nhấn mạnh: “ Sun PhuQuoc Airways được tạo ra để mở rộng cơ hội du lịch, nghỉ dưỡng và khám phá Phú Quốc cho mọi người dân Việt Nam và du khách thế giới – với những chuyến bay thẳng, chi phí hợp lý, và một trải nghiệm liền mạch từ bầu trời tới mặt đất".

Lễ ra mắt Sun PhuQuoc Airways được dàn dựng công phu với chủ đề “Bản giao hưởng Ánh Dương”. Điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là màn ra mắt bộ đồng phục phi hành đoàn.

Theo chia sẻ của hãng bay, thiết kế lấy cảm hứng từ tà áo ngũ thân xứ Bắc xưa và phong thái của Nam Phương Hoàng hậu.﻿

Sun Group chính thức ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, đồng phục tiếp viên lấy cảm hứng từ áo ngũ thân và phong thái Nam Phương Hoàng hậu- Ảnh 2.

Tổng thể thiết kế sử dụng tông màu sô-cô-la chủ đạo. Trang phục dành cho tiếp viên trưởng và tiếp viên gồm nhiều lớp phối: áo sơ mi trắng cổ cao, chân váy bút chì, áo vest dáng dài hoặc cape, kết hợp mũ lệch và khăn nơ màu đỏ sẫm làm điểm nhấn. Đối với phi công, đồng phục theo chuẩn mực của hàng không quốc tế, với áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ, áo vest và áo khoác xanh đậm. 

Kết hợp là bộ phụ kiện đồng bộ với huy hiệu cánh chim, kẹp cravat hình máy bay và khuyên tai cách điệu ngọc trai được chế tác riêng.

Sun Group chính thức ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, đồng phục tiếp viên lấy cảm hứng từ áo ngũ thân và phong thái Nam Phương Hoàng hậu- Ảnh 3.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Sun Group cũng mang đến màn ra mắt chính thức nhận diện thương hiệu và logo Sun PhuQuoc Airways mang biểu trưng “Mặt trời”.

Trước đó, Sun PhuQuoc Airways đã chính thức được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC) và Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện hàng không (ATO) vào ngày 25/9/2025.

Sun Group chính thức ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways, đồng phục tiếp viên lấy cảm hứng từ áo ngũ thân và phong thái Nam Phương Hoàng hậu- Ảnh 4.

Cùng với đó, hãng đã tiếp nhận ba tàu bay đầu tiên là Airbus A321NX và Airbus A321CEO, trong tổng số 8 tàu bay dự kiến khai thác trong năm 2025. Đến cuối 2026, đội bay dự kiến đạt 25 chiếc; và hướng tới khoảng 30-35 tàu bay vào năm 2027.

Linh Linh

Nhịp sống thị trường

