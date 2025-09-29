Một doanh nghiệp đóng góp gần 45% vào tổng thu ngân sách tỉnh Quảng Ngãi

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh lũy kế 8 tháng ước đạt 21.487 tỷ đồng, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 57,8% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa ước đạt 13.051 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ, đạt 53,8% dự toán năm; thu hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 8.413 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 65,1% dự toán năm.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đóng góp 9.589 tỷ đồng, chiếm 44,63% tổng thu ngân sách của tỉnh. ﻿

Tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi với BSR,﻿ Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, Quảng Ngãi xem BSR là động lực để đồng hành, đầu tư phát triển.

Đối với những kiến nghị của BSR, Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nhanh chóng tháo gỡ để doanh nghiệp triển khai đúng tiến độ đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Trong đó, UBND tỉnh nghiên cứu phương án thu hồi 2,68ha đất tại khu vực hành lang an toàn của nhà máy để tạo quỹ đất sạch. Phấn đấu đến cuối quý II/2026, hoàn thiện các bước để đấu thầu quỹ đất sạch phục vụ việc xây dựng trụ sở làm việc mới của BSR. Tạo điều kiện thuận lợi để BSR tham gia các dự án năng lượng tái tạo.

Theo ông Nguyễn Việt Thắng - Tổng Giám đốc BSR, trong 8 tháng đầu năm, BSR đã sản xuất được 5,2 triệu tấn sản phẩm các loại, tổng doanh thu đạt 93.104 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế vượt 142% so với kế hoạch quản trị. Doanh thu từ sản phẩm mới đạt 344 tỷ đồng, gấp 12 lần so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh quốc tế cũng tăng trưởng tích cực, đạt 1.256 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước.﻿

BSR đặt kế hoạch năm 2025 sản xuất 7,6 triệu tấn sản phẩm, doanh thu hợp nhất ước đạt 140 nghìn tỷ đồng, nộp NSNN khoảng 13.936 tỷ đồng.﻿

Bước sang năm 2026, BSR đặt mục tiêu vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định với công suất tối ưu, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thúc đẩy sản xuất, phối trộn cung ứng sản lượng tối đa xăng sinh học E10 RON95 theo lộ trình của Chính phủ.

Công ty sẽ đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh quốc tế, không chỉ với sản phẩm tự sản xuất mà còn cả hàng hóa thương mại, hướng đến doanh thu khoảng 7.369 tỷ đồng cho hoạt động này.

Các sản phẩm mới như xăng sinh học E10 RON95, E100 được kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi doanh thu so với năm 2025. Đồng thời, BSR cũng tiếp tục mở rộng các dịch vụ cung cấp ra bên ngoài, gia tăng phạm vi thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể.﻿