Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui cho Hà Tĩnh: Viettel Post khảo sát đất, lên kế hoạch xây trung tâm logistics 550 tỷ đồng

23-11-2025 - 11:42 AM | Doanh nghiệp

Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post) vừa tiến hành khảo sát địa điểm đầu tư trung tâm logistics quy mô 21 ha tại Hà Tĩnh với tổng vốn gần 550 tỷ đồng, tận dụng lợi thế kết nối trực tiếp với đường sắt Bắc - Nam và cửa ngõ sang Lào.

Tin vui cho Hà Tĩnh: Viettel Post khảo sát đất, lên kế hoạch xây trung tâm logistics 550 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ngày 20/11/2025, đại diện Viettel Post đã có buổi làm việc thực địa với UBND xã Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh để xúc tiến kế hoạch đầu tư hạ tầng logistics tại địa phương này. Khu vực được doanh nghiệp nhắm đến nằm tại thôn Đại Lợi với tổng diện tích khảo sát hơn 26 ha, hiện trạng chủ yếu là đất nông nghiệp và đất lưu không, thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng.

Tin vui cho Hà Tĩnh: Viettel Post khảo sát đất, lên kế hoạch xây trung tâm logistics 550 tỷ đồng- Ảnh 2.

Khảo sát sơ bộ địa điểm quy hoạch Trung tâm Logistics trên địa bàn xã Đức Thọ (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Vị trí dự kiến triển khai dự án được đánh giá có ý nghĩa chiến lược đặc biệt về giao vận khi nằm ngay sát Quốc lộ 8A, tuyến đường huyết mạch kết nối sang Lào và tiếp giáp trực tiếp với tuyến đường sắt Bắc - Nam tại khu vực Ga Yên Trung.

Từ đây, khả năng kết nối liên vùng cũng được đảm bảo khi chỉ cách đường cao tốc Bắc - Nam khoảng 10 km và sân bay Vinh 30 km. Dữ liệu thực tế cho thấy lưu lượng vận tải qua khu vực này đang duy trì ổn định ở mức cao, tạo tiền đề tốt cho việc phát triển các dịch vụ kho bãi và trung chuyển.

Theo phương án đầu tư sơ bộ, dự án có tổng vốn gần 550 tỷ đồng. Cơ cấu vốn cho thấy sự tập trung mạnh vào phát triển hạ tầng cứng khi chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất, phần còn lại được phân bổ cho hệ thống công nghệ, trang thiết bị và vận hành.

Trên quỹ đất dự kiến sử dụng khoảng 21 ha, Viettel Post quy hoạch mật độ xây dựng 60% với các công trình cao từ 1 đến 5 tầng. Đáng chú ý, diện tích dành cho sân bãi được ưu tiên tối đa nhằm đáp ứng năng lực tập kết và luân chuyển hàng hóa công suất lớn, bên cạnh hệ thống kho thành phẩm hiện đại.

Tin vui cho Hà Tĩnh: Viettel Post khảo sát đất, lên kế hoạch xây trung tâm logistics 550 tỷ đồng- Ảnh 3.

Động thái mở rộng mạng lưới tại Hà Tĩnh diễn ra chỉ một tháng sau khi doanh nghiệp này khởi công trung tâm logistics hơn 700 tỷ đồng tại Đà Nẵng.

Việc liên tiếp đầu tư vào các mắt xích trọng điểm tại miền Trung cho thấy chiến lược rõ ràng của Viettel Post trong việc đón đầu làn sóng thương mại điện tử và nhu cầu vận tải hàng hóa xuyên biên giới đang gia tăng. Dự án cũng được định hướng phát triển theo mô hình logistics xanh, ứng dụng công nghệ tự động hóa, phù hợp với quy hoạch phát triển chung của tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Trần Đình Long và dàn lãnh đạo Hòa Phát đem gần 60 triệu cổ phiếu HPG của cá nhân làm tài sản đảm bảo cho Nông nghiệp Hòa Phát vay

Tỷ phú Trần Đình Long và dàn lãnh đạo Hòa Phát đem gần 60 triệu cổ phiếu HPG của cá nhân làm tài sản đảm bảo cho Nông nghiệp Hòa Phát vay Nổi bật

Ngắm cơ ngơi hàng nghìn tỷ của Tập đoàn Trung Thủy - gia đình chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo

Ngắm cơ ngơi hàng nghìn tỷ của Tập đoàn Trung Thủy - gia đình chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo Nổi bật

Công ty con của Honda muốn đầu tư xây trường đua tại Việt Nam

Công ty con của Honda muốn đầu tư xây trường đua tại Việt Nam

10:21 , 23/11/2025
Phó trưởng ban kế hoạch Vietnam Airlines: Chúng tôi không chèn ép doanh nghiệp tư nhân

Phó trưởng ban kế hoạch Vietnam Airlines: Chúng tôi không chèn ép doanh nghiệp tư nhân

08:08 , 23/11/2025
Đăng bài đóng cửa nhưng sự thật Bánh Mì Ơi đang làm gì đây?

Đăng bài đóng cửa nhưng sự thật Bánh Mì Ơi đang làm gì đây?

07:16 , 23/11/2025
Kết cấu thép ATAD nhận giải Manufacturing Asia Awards 2025 tại Singapore

Kết cấu thép ATAD nhận giải Manufacturing Asia Awards 2025 tại Singapore

19:30 , 22/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên