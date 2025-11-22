Coteccons (CTD) trúng gói thầu 4.500 tỷ tại dự án Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc

Ngày 19/11/2025, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã có chuyến làm việc tại dự án Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc, một trong những công trình hạ tầng chiến lược phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã CK: CTD) đảm nhận khối lượng công việc bao gồm thi công kết cấu bê tông cốt thép lớn cho Nhà thi đấu đa năng và Trung tâm Hội nghị, đồng thời triển khai hệ thống MEP (cơ điện) cho các hạng mục casino và khách sạn. Tổng giá trị gói thầu của Coteccons khoảng 4.500 tỷ đồng.

Trung tâm Hội nghị APEC, với quy mô 57 ha, là công trình chiến lược phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Đây không chỉ là địa điểm tổ chức sự kiện quốc tế mà sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc - văn hóa - du lịch, nâng tầm vị thế Phú Quốc.

Trong bối cảnh Chính phủ tháo gỡ nhiều vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các công trình APEC triển khai nhanh chóng, lãnh đạo Coteccons cam kết hoàn thành công việc với chất lượng tốt nhất. Hầu hết các gói thầu phục vụ APEC đều được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Những năm gần đây, Coteccons tập trung phát triển mảng hạ tầng và đầu tư công. Theo báo cáo Đại hội đồng cổ đông 2025, công ty tham gia nhiều dự án lớn như Trung tâm APEC 2027, hạng mục tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Cảng hàng không Long Thành và Gia Bình.

Hướng tới năm 2027 và các giai đoạn tiếp theo, Coteccons muốn trở thành đối tác tin cậy trong các dự án hạ tầng quan trọng, cùng Chính phủ xây dựng những công trình mang tính biểu tượng.

Về kết quả kinh doanh, Coteccons công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 niên độ tài chính 2025-2026 (từ ngày 1/7 đến 30/9/2025) với doanh thu thuần đạt hơn 7.451, tăng 57% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng tương ứng 57% lên 322 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp vẫn giữ mức 4,3%.﻿ Lợi nhuận sau thuế đạt gần 295 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm 2024, đây là quý lãi cao nhất trong 7 năm gần đây.﻿

Trêm thị trường chứng khoán, cổ phiếu CTD đóng cửa phiên 21/11 với mức giá 85.900 đồng/cp. ﻿