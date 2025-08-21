Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đạm Phú Mỹ tăng vốn điều lệ lên gần 6.800 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng

21-08-2025 - 18:26 PM | Doanh nghiệp

Ngày 8/8/2025, Đạm Phú Mỹ đã hoàn tất phân phối hơn 288,56 triệu cổ phiếu thưởng cho 15.335 cổ đông, qua đó tăng vốn điều lệ lên mức gần gần 6.800 tỷ đồng.

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí- CTCP (Đạm Phú Mỹ, MCK: DPM, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 8/8/2025, Đạm Phú Mỹ đã phân phối gần hơn 288,56 triệu cổ phiếu thưởng cho 15.335 cổ đông, còn lại hơn 8.863 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:73,7476, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 73,7476 cổ phiếu mới. Cổ phiếu dự kiến được chuyển giao trong quý III/2025.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 2.886 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 được kiểm toán của Đạm Phú Mỹ.

Sau đợt phát hành này, tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của Đạm Phú Mỹ tăng từ 391,4 triệu cổ phiếu lên gần 680 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ 3.914 tỷ đồng lên gần 6.800 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Đạm Phú Mỹ ghi nhận doanh thu thuần hơn 5.301 tỷ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 413 tỷ đồng, tăng 75,5%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp mang về doanh thu thuần hơn 9.421 tỷ đồng, tăng 29,9% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 624 tỷ đồng, tăng 24%.

Năm 2025, Đạm Phú Mỹ lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 320 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 195% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Đạm Phú Mỹ tăng 12% so với đầu năm, lên mức gần 18.542 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận 11.114 tỷ đồng, chiếm 60% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 1.968 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 6.822 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 3.635 tỷ đồng, chiếm 53,2% tổng nợ.


