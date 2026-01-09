Động thái lạ của "gã khổng lồ" tàu biển ONE: Rót vốn lập công ty tại TP.HCM nhưng không làm vận tải

Ocean Network Express (ONE) – hãng tàu container có trụ sở tại Singapore và đối tác công nghệ MTI Ltd. vừa chính thức công bố việc thành lập liên doanh QUAVEO Company Limited (QUAVEO) tại TP.HCM. Động thái này đánh dấu bước đi chiến lược của hãng tàu top đầu thế giới trong cuộc đua chuyển đổi số (DX) ngành vận tải biển, thay vì chỉ dừng lại ở các dự án thử nghiệm quy mô nhỏ.

Theo công bố, pháp nhân mới được thành lập từ tháng 12/2025 với số vốn điều lệ ban đầu là 1,6 triệu USD (tương đương khoảng 250 triệu Yên). Trong cơ cấu sở hữu, MTI nắm giữ 51% cổ phần và ONE nắm giữ 49%. Vị trí Tổng Giám đốc (CEO) được giao cho ông Ichiro Igari, người đang đồng thời đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành cấp cao tại MTI.

Quyết định đặt trụ sở liên doanh công nghệ tại Việt Nam của một trong những "tay chơi" lớn nhất ngành vận tải biển toàn cầu thu hút sự chú ý của giới quan sát. Xét về quy mô, ONE hiện là hãng tàu container lớn thứ 6 thế giới.

Doanh nghiệp này đang vận hành đội tàu gồm hơn 260 chiếc với tổng sức chở vượt mức 2 triệu TEU, cung cấp dịch vụ tới 120 quốc gia. Với khối lượng tài sản và quy mô vận hành khổng lồ, nhu cầu xử lý dữ liệu và tối ưu hóa chi phí của ONE là bài toán cấp thiết trong bối cảnh ngành logistics đối mặt với áp lực thiếu hụt lao động và các quy định khắt khe về giảm thiểu carbon.

Thực tế, dữ liệu kinh doanh trong ngành vận tải biển đã bùng nổ trong những năm gần đây, nhưng việc khai thác hiệu quả khối tài sản này để tạo ra doanh thu vẫn là một thách thức lớn. Đại diện liên doanh cho biết, QUAVEO sẽ tập trung giải quyết vấn đề này bằng cách đưa các giải pháp AI và Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) vào thực tế vận hành, thay vì chỉ dừng lại ở giai đoạn Bằng chứng khái niệm (PoC).

Cụ thể, liên doanh này sẽ phát triển các thuật toán tối ưu hóa kế hoạch phân bổ tàu và vận hành thiết bị, nhằm nâng cao hiệu quả các quy trình logistics. Bên cạnh đó, các đại lý AI (AI Agents) sẽ được triển khai để tự động hóa các nghiệp vụ văn phòng (back-office) và các tác vụ lặp lại, đồng thời hỗ trợ phản hồi yêu cầu khách hàng.

Chia sẻ về lý do lựa chọn Việt Nam và tầm nhìn của liên doanh, ông Ichiro Igari, Tổng Giám đốc MTI cho biết: "MTI đã củng cố đội ngũ phát triển AI và khoa học dữ liệu tại công ty con ở Việt Nam là MTI Technology từ trước, và đã triển khai kinh doanh chủ yếu cho các dịch vụ nội bộ. Trong quá trình đó, chúng tôi gặp ONE và có cơ hội ứng dụng năng lực phát triển AI vào các hoạt động thực tế luân chuyển con người, hàng hóa và tiền tệ trên quy mô lớn."

"Hiện nay, thị trường đòi hỏi khả năng linh hoạt hình thành ý tưởng kinh doanh từ công nghệ AI vốn đang phát triển với tốc độ chưa từng có. Tại công ty mới, chúng tôi sẽ tạo ra kết quả cụ thể trong mảng vận tải container và chăm sóc sức khỏe, đồng thời hiện thực hóa chuyển đổi kinh doanh thông qua công nghệ AI mới nhất cho phạm vi khách hàng doanh nghiệp rộng lớn hơn" , ông Ichiro Igari nhấn mạnh.

Về phía Ocean Network Express, ông Kenichi Michida, Phó Chủ tịch cấp cao khẳng định nhu cầu cấp thiết của việc ứng dụng công nghệ mới.

"ONE đã xây dựng mối quan hệ bền chặt với MTI trong nhiều năm, giúp phát triển thành công nhiều giải pháp nội bộ. Trong ngành vận tải container, nhu cầu cải thiện chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành thông qua AI và LLM đang tăng tốc chóng mặt. Thông qua việc thành lập công ty mới, chúng tôi dự định giới thiệu các giải pháp AI/LLM có tính cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu thị trường nhanh hơn và trên quy mô lớn hơn bao giờ hết, đồng thời tích cực thu hút nguồn nhân lực AI xuất sắc" , đại diện ONE chia sẻ.

Đáng chú ý, QUAVEO không chỉ phục vụ riêng cho hệ sinh thái của ONE. Định hướng dài hạn của công ty này là mở rộng cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm và hỗ trợ sử dụng dữ liệu cho các doanh nghiệp bên ngoài, mở rộng sang các lĩnh vực phân phối và sản xuất khác. Việc đặt trụ sở tại TP.HCM cũng cho thấy chiến lược tận dụng nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao tại Việt Nam, kết hợp với kinh nghiệm đào tạo nhân sự AI của MTI để xây dựng một đội ngũ kỹ sư có khả năng phát triển các giải pháp thực chiến.