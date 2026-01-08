Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chấm dứt thỏa thuận điện hạt nhân Ninh Thuận 2 với đối tác Nhật, triển khai việc giải phóng mặt bằng trong tháng 01/2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều tối ngày 7/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Nhà máy điện hạt nhân đã chủ trì Phiên họp lần thứ 4 nhằm rà soát tiến độ tái khởi động dự án quan trọng này. Trước bối cảnh nhu cầu năng lượng cấp thiết cho giai đoạn phát triển mới sau năm 2031, cuộc họp đã đưa ra những quyết sách quan trọng liên quan đến việc xác định lại đối tác đầu tư và cơ chế tài chính cho công tác giải phóng mặt bằng.

Chính thức chấm dứt thỏa thuận với đối tác Nhật Bản tại Ninh Thuận 2

Về định hướng đầu tư, thay đổi đáng chú ý nhất là chỉ đạo của Thủ tướng đối với dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Theo đó, người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ động thông báo bằng văn bản cho phía Nhật Bản về việc không tiếp tục hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy này.

Đồng thời, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ nghị quyết về việc chấm dứt điều chỉnh Thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án theo đúng quy định, trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Đối với hướng đi tiếp theo cho Ninh Thuận 2, Thủ tướng giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) – đơn vị được giao chủ đầu tư – phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất phương án lựa chọn đối tác mới. Yêu cầu đặt ra là đối tác phải sở hữu công nghệ nguồn tiên tiến, phù hợp với tình hình mới.

Thủ tướng lưu ý cần phối hợp với Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương để tiếp tục sử dụng các tài liệu kỹ thuật mà phía Nhật Bản đã xây dựng cho dự án này, nhằm tối ưu hóa nguồn lực và dữ liệu đã có.

Trong khi đó, tại dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trải qua 28 vòng đàm phán với đối tác Liên bang Nga. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị này phải tập trung xử lý dứt điểm các nội dung chưa thống nhất, đảm bảo hoàn thành việc đàm phán Hiệp định hợp tác đầu tư xây dựng trong tháng 1/2026.

Gỡ vướng cơ chế tài chính, chốt tiến độ bàn giao mặt bằng trong Quý I

Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt để tái khởi động dự án, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa (địa bàn hiện tại của dự án) phải hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai ngay dự án di dân, tái định cư trong tháng 1/2026.

Vấn đề nguồn vốn thực hiện chi trả cho người dân và tổ chức được chỉ đạo cụ thể: Tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất bổ sung nguồn ngân sách trung ương, đảm bảo dòng tiền sẵn sàng thanh toán ngay trong tháng 1/2026. Mục tiêu tối thượng là hoàn thành công tác bồi thường, sớm di dời các hộ dân để bàn giao "đất sạch" cho chủ đầu tư ngay trong quý I/2026.

Để tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho công tác này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan, báo cáo Thủ tướng về việc bãi bỏ Quyết định số 1504/QĐ-TTg năm 2013 (về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận) trước ngày 15/1/2026.

Chấn chỉnh tình trạng "thụ động" trong triển khai nhiệm vụ

Đánh giá tổng thể, sau phiên họp thứ 3, các bộ ngành đã hoàn thành 12/15 nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn chỉ rõ vẫn còn tình trạng thụ động, chậm trễ cục bộ ở một số khâu, đặc biệt là công tác đàm phán Hiệp định và bố trí vốn, cơ sở pháp lý cho giải phóng mặt bằng.

Với tinh thần "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo duy trì họp định kỳ hàng tháng để kiểm điểm tiến độ. Các bộ ngành liên quan như Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước cũng được giao các mốc thời gian cụ thể trong tháng 1/2026 để hoàn thiện quy chuẩn quốc gia, danh mục bí mật nhà nước và phương án thanh toán đặc thù, đảm bảo dự án điện hạt nhân được triển khai đúng quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.