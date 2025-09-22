Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

PV GAS được chấp thuận đầu tư dự án Kho LNG Bắc Trung bộ 26.700 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

22-09-2025 - 13:42 PM

Tổng vốn đầu tư khoảng hơn 26.700 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 8.000 tỷ đồng; vốn vay và huy động khác là 18.700 tỷ đồng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Kho LNG Bắc Trung bộ (Kho LNG Vũng Áng) tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Chủ đầu tư dự án này là Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Dự án Kho khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Bắc Trung bộ có mục tiêu cung cấp LNG cho các nhà máy nhiệt điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh (Quảng Trạch 2, Vũng Áng 3, Quảng Trạch 3...) và các hộ tiêu thụ công nghiệp khác trong khu vực.

Vị trí đầu tư dự án Kho LNG Bắc Trung Bộ tại KKT Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 53ha đất liền và 426ha mặt nước. Tổng vốn đầu tư khoảng hơn 26.700 tỷ đồng , trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 8.000 tỷ đồng; vốn vay và huy động khác là 18.700 tỷ đồng.

Dự án chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (năm 2029-2030): 1-3 triệu tấn LNG/năm.

Giai đoạn 2 (sau năm 2030): Nghiên cứu mở rộng nâng công suất theo quy hoạch được duyệt và nhu cầu thị trường.

Thời hạn hoạt động dự án là 35 năm (kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất). Còn tiến độ thực hiện là hoàn thành toàn bộ dự án đi vào hoạt động trong quý 4/2029.﻿

Dự án Kho LNG Bắc Trung bộ dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ giải quyết số lượng lớn lao động và tăng thu ngân sách cho địa phương, góp phần tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ và cơ cấu lao động. ﻿

Một góc của Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Kho LNG Vũng Áng được xác định là một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng LNG trải dài từ Bắc – Trung – Nam của PV Gas.

Trước đó, doanh nghiệp đã vận hành Kho LNG Thị Vải (Bà Rịa – Vũng Tàu) với tổng vốn gần 7.500 tỷ đồng, công suất giai đoạn 1 đạt 1 triệu tấn/năm.

Bên cạnh đó, PV Gas cũng đang phối hợp với AES triển khai Kho LNG Sơn Mỹ (Bình Thuận) có vốn đầu tư hơn 32.000 tỷ đồng, công suất giai đoạn 1 khoảng 3,6 triệu tấn/năm, dự kiến hoạt động sau năm 2027.

Trong bức tranh tổng thể, Thị Vải được xem là cửa ngõ LNG của khu vực Đông Nam Bộ, còn Vũng Áng sẽ đóng vai trò trung tâm cung ứng khí hóa lỏng cho Bắc Trung Bộ và hỗ trợ cân đối nguồn cung cho miền Bắc.﻿

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, PV Gas ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 55.756 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7.571 tỷ đồng, tăng 27%.﻿

PV Gas sắp chi gần 4.920 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024

