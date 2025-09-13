Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tỉnh Quảng Ninh ra "tối hậu thư" về Nhà máy điện khí LNG 2,2 tỷ USD do Liên danh PV Power làm chủ đầu tư

13-09-2025 - 08:31 AM | Doanh nghiệp

Tỉnh Quảng Ninh ra "tối hậu thư" về Nhà máy điện khí LNG 2,2 tỷ USD do Liên danh PV Power làm chủ đầu tư

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra "tối hậu thư" yêu cầu UBND phường Cửa Ông khẩn trương bàn giao diện tích đất giai đoạn 1 của dự án Nhà máy điện khí LNG trước ngày 30/9.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có thông báo gửi UBND phường Cửa Ông liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy điện khí LNG, sau khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Ánh trực tiếp kiểm tra hiện trường.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, việc chậm trễ trong giải phóng mặt bằng đang là nguyên nhân chính khiến tiến độ dự án bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ không thể hoàn thành mục tiêu đưa nhà máy vào vận hành năm 2028.

Trong trường hợp không đạt được sự đồng thuận, UBND phường Cửa Ông sẽ xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất , bảo đảm đúng quy định pháp luật, đồng thời phải bàn giao đủ 25 ha mặt bằng giai đoạn 1 cho chủ đầu tư trước ngày 30/9/2025.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu thêm phương án hỗ trợ bổ sung cho người dân ngoài khung bồi thường (không tính vào chi phí đầu tư dự án) nhằm tạo sự đồng thuận cao hơn. Sau khi được bàn giao mặt bằng, doanh nghiệp phải nhanh chóng hoàn tất thủ tục pháp lý, sẵn sàng khởi công, để bảo đảm tiến độ phát điện vào năm 2028 như kế hoạch.

Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có tổng mức đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, do liên danh PV Power - Colavi - Tokyo Gas - Marubeni làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án trọng điểm thuộc Quy hoạch điện VIII, được Chính phủ kỳ vọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tỉnh Quảng Ninh ra "tối hậu thư" về Nhà máy điện khí LNG 2,2 tỷ USD do Liên danh PV Power làm chủ đầu tư- Ảnh 1.

Dự án có quy mô 1.500 MW, sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp, kèm theo sân phân phối 500 kV và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ như bến nhập LNG, kho chứa, khu tái hóa khí, tuyến ống vận chuyển, kênh dẫn nước, đường giao thông cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.

Tổng diện tích sử dụng dự án hơn 55 ha, trong đó 42 ha đất và 13 ha mặt nước tại phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả. Tuy nhiên, dù khởi động từ tháng 10/2021, tiến độ vẫn bị chậm do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn.

Giai đoạn 1 của dự án cần giải phóng hơn 25 ha, song một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Giai đoạn 2 với diện tích hơn 15 ha cũng xuất hiện tình trạng người dân không phối hợp trong kiểm kê, khiến chính quyền buộc phải tiến hành kiểm đếm bắt buộc.

Ngoài ra, gần 14 ha đất từng tạm giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nhưng đã hết hạn từ năm 2011 vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Hiện nay, diện tích này do 8 hộ dân trực tiếp quản lý, gây khó khăn trong việc xác định chủ sử dụng hợp pháp để thu hồi.

Phương Anh

