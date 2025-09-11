'Gã khổng lồ' 35.000 tỷ của ngành điện lần đầu muốn tăng vốn thêm 7.000 tỷ, chào bán 281 triệu cổ phiếu mới giá 10.000 đồng

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã CK: POW) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 25/9 tại Hà Nội.

Một nội dung đáng chú ý của đại hội sắp tới là việc thông qua phương án chào bán/ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của PV Power từ 23.418 tỷ đồng lên 30.678 tỷ đồng với số vốn điều lệ tăng thêm là 7.259 tỷ đồng.﻿

Phương án chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu tổng cộng 281 triệu cổ phiếu, theo tỷ lệ 12% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 12 cổ phiếu mới). Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 1 lần.



Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với số tiền muốn huy động 2.810 tỷ đồng. Dòng tiền này sẽ giải ngân cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 như thanh toán các Hợp đồng ký kết với các nhà thầu/đối tác.

Hình thức thứ 2 là tổng công ty sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu) với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 15 cổ phiếu mới), tương đương với hơn 351 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.﻿

Thứ 3, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo tỷ lệ 4% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 4 cổ phiếu mới). Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.﻿

HĐQT đề xuất triển khai đồng thời 3 phương thức chào bán và phát hành cổ phiếu bên trên, thời gian thực hiện sau khi được UBCKNN chấp thuận. ﻿

Số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu (dự kiến là

2.810 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để tài trợ vốn chủ sở hữu cho Dự án

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 (thanh toán các Hợp đồng ký kết với các nhà thầu/ đối tác để triển khai Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4). Thời gian dự kiến giải ngân trong quý 4/2025 và quý 1/2026﻿.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 4.

Trong báo cáo nửa đầu năm 2025, PV Power cho biết, nhà thầu EPC sẽ dự kiến sẽ thực hiện công tác chạy thử vào tháng 7/2025, đưa Nhà máy Nhơn Trạch 3 vào vận hành thương mại trong quý III/2025 và Nhà máy Nhơn Trạch 4 sẽ vận hành cuối năm 2025.



Theo thiết kế, hai nhà máy có tổng công suất 1.624 MW, vốn đầu tư 32.486 tỷ đồng (30% vốn chủ sở hữu và 70% vốn vay). Đây là dự án nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí LNG đầu tiên tại Việt Nam, khi vận hành sẽ bổ sung khoảng 9 tỷ kWh điện/năm cho hệ thống điện quốc gia và góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng 0 vào năm 2050 của Chính phủ tại COP26.﻿

PV Power (POW) đã hoàn thành cổ phần hóa năm 2018 sau khi bán toàn bộ 468 triệu cổ phiếu trong phiên IPO với giá bình quân 14.938 đồng/cổ phiếu. Tổng công ty họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào tháng 6/2018 và sau đó niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE từ 14/1/2019.



Kể từ khi cổ phần hóa đến nay, PV Power chưa từng thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Petrovietnam vẫn là công ty mẹ nắm giữ 79,94% cổ phần doanh nghiệp.﻿

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, PV Power đạt 17.565 tỷ đồng doanh thu, tăng 12% so với cùng kỳ và 1.205 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 83% so với cùng kỳ, gần bằng cả năm 2024.

So với kế hoạch năm 2025 là 38.185 tỷ đồng doanh thu và 439 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp đã hoàn thành 46% mục tiêu doanh thu và vượt xa mục tiêu lợi nhuận.

﻿Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 11/9, cổ phiếu POW có giá là 15.150 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt trên 35.000 tỷ đồng.