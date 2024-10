PV GAS vẫn còn 4.400 tỷ nợ xấu, một nửa đến từ PV POWER, cầm 44.800 tỷ tiền mặt hưởng lãi hơn 1.100 tỷ trong 9T2024

Tổng Công ty khí Việt Nam (PV GAS, mã chứng khoán GAS) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2024 cho biết đã giảm được 2.067 tỷ đồng nợ xấu so với cuối quý 2/2024, còn 4.407 tỷ đồng.

Trong đó, khoản nợ xấu lớn nhất là của Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power, mã chứng khoán POW) có giá trị hơn 2.020 tỷ đồng - giảm 1.655 tỷ đồng so với cuối quý 2. PV GAS đánh giá giá trị có thể thu hồi của khoản nợ xấu với PV POWER là 1.099 tỷ đồng (bằng 54% giá gốc).

Nợ xấu giảm mạnh so với đầu quý, nhưng vẫn tăng hơn 3.100 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Hơn 4.400 tỷ đồng nợ xấu này chiếm tỷ lệ gần bằng 5% tổng tài sản của PV GAS và thấp hơn rất nhiều so với 44.800 tỷ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng mà "vua tiền mặt" đang nắm giữ.

Trong quý 3/2024, PV GAS ghi nhận doanh thu 25.257 tỷ đồng - tăng 14% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, Công ty lãi sau thuế 2.578 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý 3/2023.

Phía GAS cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng nhờ:

+ Giá dầu bình quân 80,34 USD/thùng - giảm 6,41 USD/thùng so với cùng kỳ năm ngoái;

+ Sản lượng khí khô tiêu thụ giảm 1%, tuy nhiên sản lượng LPG tiêu thụ tăng 22% làm doanh thu tăng, lợi nhuận tăng tuơng ứng;

+ Các hoạt động khác diễn ra bình thường.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, GAS đạt 78.643 tỷ doanh thu - tăng hơn 10.000 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 8.538 tỷ đồng - giảm 5%.

Lãi từ tiền gửi là 1.125 tỷ đồng, tương đương hơn 4 tỷ đồng/ngày.

Năm 2024, GAS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 70.716 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 5.798 tỷ đồng, lần lượt giảm 22% và 51% so với thực hiện 2023. Do chỉ tiêu đề ra thấp nên Công ty đã vượt xa kế hoạch sau 9 tháng.