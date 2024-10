Vinatex (VGT) bất ngờ báo lãi sau thuế quý 3 tăng 186% so với cùng kỳ, lên cao nhất trong vòng 2 năm

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex - mã CK: VGT) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2024 với doanh thu thuần đạt 4.588 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, VGT lãi gộp đạt 510 tỷ đồng, tăng 24% so với quý 3/2023.

Trong kỳ, chi phí tài chính của VGT giảm đáng kể từ 201 tỷ đồng trong quý 3/2023 xuống còn 63 tỷ đồng trong quý 3/2024. Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng 19% lên 135 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 30% lên 30%.

Kết quả, khấu trừ các khoản chi phí, VGT báo lãi sau thuế 230 tỷ đồng, tăng 186% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ hơn 129 tỷ đồng, đây là mức lợi nhuận cao nhất từ quý 3/2022 tới nay.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, VGT ghi nhận doanh thu thuần đạt 12.542 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 407 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận tăng trưởng mạnh là do sự phục hồi tốt của thị trường. Ngành may có sự cải thiện cả về giá và số lượng đơn hàng do tận dụng được sự dịch chuyển từ các thị trường Trung Quốc, Bangladesh và Myanmar. Ngành sợi thị trường vẫn còn nhiều khó khăn, song các đơn vị sợi luôn bám sát thị trường, nhiều thời điểm chốt được giá bông, sợi tốt.