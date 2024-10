Thế giới Di động lãi hơn 300 tỷ nhờ đầu tư trái phiếu trong quý 3/2024

Theo BCTC quý 3/2024 của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG), doanh nghiệp này ghi nhận tổng tài sản 66.900 tỷ đồng, tăng 6.800 tỷ so với số đầu năm. Trong đó, lượng tiềng mặt và tiền gửi của công ty là 19.765 tỷ đồng. Con số này giảm gần 2.000 tỷ đồng so với số đầu năm và tăng 1.700 tỷ so với cuối quý 3/2024.

Thay vào đó, MWG sử dụng hơn 11.536 tỷ đồng - tăng 9.000 tỷ so với đầu năm đem đi đầu tư trái phiếu và các khoản đầu tư khác kỳ hạn dưới một năm, hưởng lãi suất áp dụng. Trong quý 3/2024, MWG đã lãi hơn 300 tỷ đồng nhờ đầu tư trái phiếu. 

Trong 9 tháng năm 2024, MWG lãi tổng cộng hơn 410 tỷ đồng nhờ đầu tư trái phiếu. 

Khoản mục chiếm phần lớn nhất trong tài sản của MWG (33%) là hàng tồn kho, ở mức 21.853 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn là 7.355 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, MWG doanh thu thuần đạt 34.147 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái và lãi ròng gần 806 tỷ đồng, cao gấp gần 21 lần so với mức nền thấp cùng kỳ năm 2023.



Lũy kế 9 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 99.767 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Khoản lợi nhuận sau thuế đạt giá trị 2.881 tỷ đồng, gấp hơn 37 lần so với nền thấp cùng kỳ 2023.

Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 80% kế hoạch doanh thu và vượt 20% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm đề ra.