Quốc Cường Gia Lai muốn đổi tên, đặt mục tiêu lợi nhuận 300 tỷ, gấp 4 lần năm 2024

Chiều ngày 17/5/2025, CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCGL, mã chứng khoán QCG) đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Theo tài liệu cung cấp cho cổ đông, Công ty đề kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu 2.000 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với thực hiện năm 2024. Tương ứng, LNTT dự kiến 300 tỷ đồng, tăng cao hơn 4 lần.

Được biết, đây là năm thứ 2 ông Nguyễn Quốc Cường – con trai của sáng lập là bà Nguyễn Thị Như Loan – quay trở lại vận hành QCG với vai trò Tổng Giám đốc.

Thông tin đáng chú ý, QCG năm nay có trình cổ đông kế hoạch đổi tên Công ty. Theo QCG, tên Quốc Cường Gia Lai đã có 30 năm trên thương trường, tuy nhiên trong bối cảnh các tỉnh thành sáp nhập, việc đổi tên nhằm thuận lợi cho quá trình kết nối với đối tác.

Quý 1/2025, Công ty ghi nhận doanh thu thuần 111 tỷ đồng, tăng mạnh 188% so với cùng kỳ năm ngoái. QCG cho biết, doanh thu tăng so với cùng kỳ là do công ty đã đẩy mạnh công tác bán hàng và tăng bàn giao căn hộ cho khách hàng. Doanh thu từ bất động sản mang về 79,8 tỷ đồng cho QCG trong quý này.

Trừ chi phí, Công ty lãi sau thuế 8 tỷ đồng - tăng mạnh so với khoản lãi 651 triệu đồng quý 1/2024.

Năm 2024 lợi nhuận tăng 22 lần, vẫn còn bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Năm qua, QCG ghi nhận doanh thu thuần đạt 729 tỷ đồng, tăng 68,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng, gấp hơn 22 lần so với năm 2023.

Dù vậy, tại BCTC kiểm toán năm 2024 của QCG mới công bố hồi đầu tháng 4, kiểm toán viên đã có ghi ý kiến về vấn đè cần nhấn mạnh. Trong đó đề cập đến khoản phải thu hơn 74,3 tỷ đồng là một phần giá trị thanh toán liên quan đến Dự án Khu cao ốc Căn hộ - thương mại ven sông Tân Phong theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận. Đến thời điểm phát hành báo cáo, UBND Tp.HCM vẫn chưa có quyết định chính thức về việc cho Tập đoàn tiếp tục triển khai dự án, QCG vẫn đang tiếp tục làm việc với chính quyền để tiếp tục triển khai dự án.

Đồng thời, Cơ quan thi hành án cũng đang giữ một số hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng của Dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển cho đến khi Tập đoàn hoàn trả số tiền 2.882,8 tỷ đồng cho CTCP Đầu tư Sunny Island mới được nhận hồ sơ về để triển khai dự án bình thường.

Theo đó, QCG đã phân loại lại giá trị trên sang tài sản dài hạn, tổng tài sản ngắn hạn tại ngày 31/12/2024 là 2.053,7 tỷ đồng trong khi nợ ngắn hạn là 4.003,6 tỷ đồng (chủ yếu là khoản nợ 2.882,8 tỷ đồng để phục vụ thi hành án). Điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kẻ về khả năng hoạt động của tập đoàn.

QCG cho biết, ban lãnh đạo đã nhận biết vấn đề này và lên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch dòng tiền trong năm 2025 và những năm tiếp theo, đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn và duy trì khả năng hoạt động liên tục của QCG trong tương lai. Công ty cho biết đang triển khai thực hiện các bước thủ tục nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý của Dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển theo quy định hiện hành song song với triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho phần diện tích còn lại.