Quá nhanh: Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng đầu tiên ra thế giới từ 29/3

15-01-2026 - 15:01 PM | Doanh nghiệp

Đường bay được triển khai sau khi Sun PhuQuoc Airways được Cục Hàng không dân dụng Đài Loan cấp Giấy chứng nhận khai thác đường bay (Air Route Certificate) vào ngày 5/1/2026.

Từ ngày 29/3/2026, hành khách có thể bay thẳng từ Đài Bắc (Taipei) đến Phú Quốc trên các chuyến bay do Sun PhuQuoc Airways khai thác. Đây là đường bay quốc tế đầu tiên của hãng.

Vé dự kiến được mở bán từ ngày 21/1/2026. Đường bay được triển khai sau khi Sun PhuQuoc Airways được Cục Hàng không dân dụng Đài Loan cấp Giấy chứng nhận khai thác đường bay (Air Route Certificate) vào ngày 5/1/2026.

Để vận hành và thâm nhập thị trường, Sun PhuQuoc Airways lựa chọn Hongyi Travel Service làm Tổng đại lý (GSA) tại Đài Loan. Hongyi là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực lữ hành quốc tế và có mạng lưới phân phối lớn tại thị trường này.

Phú Quốc thời gian gần đây ghi nhận lượng khách Đài Loan tăng. Theo số liệu từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, năm 2025 đảo đón hơn 144.000 lượt khách Đài Loan. Thành phố cũng có một số sản phẩm du lịch đặc thù như cáp treo Hòn Thơm, các khu thương mại – giải trí và chợ đêm, thu hút lượng khách châu Á khá ổn định.

Đường bay thẳng giữa Đài Bắc – Phú Quốc được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển so với phương án nối chuyến, đồng thời thúc đẩy lượng khách tham quan giữa hai thị trường.

Sau tuyến Đài Bắc, Sun PhuQuoc Airways dự kiến mở thêm các đường bay quốc tế khác trong năm 2026. Từ đầu quý II/2026, hãng lên kế hoạch kết nối Phú Quốc với Busan, Singapore, Bangkok và Hong Kong; từ quý III/2026 dự kiến mở thêm các chặng Mumbai, New Delhi và Cao Hùng.

Với thị trường nội địa, hãng hiện khai thác các đường bay Hà Nội – Phú Quốc (5 chuyến/ngày), TP.HCM – Phú Quốc (7 chuyến/ngày), Đà Nẵng – Phú Quốc (1 chuyến/ngày) và Cam Ranh – Phú Quốc (4 chuyến/tuần từ 15/3/2026), đồng thời dự kiến tăng tần suất trước cuối năm. Ngoài trục kết nối Phú Quốc, hãng vẫn tham gia các đường bay có nhu cầu lớn như Hà Nội – TP.HCM và dự kiến mở thêm Hà Nội – Đà Nẵng, TP.HCM – Đà Nẵng từ tháng 5/2026.

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không thuộc Sun Group, kết nối Phú Quốc với các điểm đến trong và ngoài nước. Hãng tăng quy mô đội tàu bay từ 0 lên 9 chiếc trong vòng 6 tháng (từ 10/8/2025 đến 2/2026) và hiện sở hữu đội bay có tuổi đời trung bình thấp. Tháng 12/2025, hãng ghi nhận tỷ lệ đúng giờ (OTP) 93,5%, cao hơn mức trung bình của ngành là 70,7%.

Có gì trên chuyến bay thương mại đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways?

Phụng Tiên

