Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Trần Bá Dương trực tiếp dự lễ khởi công metro 55.000 tỷ đồng: THACO có vai trò gì?

15-01-2026 - 15:37 PM | Doanh nghiệp

Tỷ phú Trần Bá Dương trực tiếp dự lễ khởi công metro 55.000 tỷ đồng: THACO có vai trò gì?

Đại diện THACO cam kết triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật; quản lý chặt chẽ về chất lượng, tiến độ và chi phí theo hướng minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả.

Sáng 15/1, TPHCM tổ chức khởi công, động thổ hàng loạt dự án hạ tầng - giao thông trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, lễ khởi công tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương) được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển mạng lưới đường sắt đô thị.

Dự án có tổng mức đầu tư 55.179 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự kiến vào quý IV/2030. Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (chủ đầu tư) đã lựa chọn Tập đoàn Trường Hải (THACO) làm tổng thầu EPC (thiết kế, mua sắm thiết bị, thi công xây dựng).

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn THACO cho biết, dự án metro số 2 TPHCM có ý nghĩa đặc biệt trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài, từng bước tiếp nhận và làm chủ công nghệ đường sắt đô thị, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ thiết kế, thi công đến sản xuất thiết bị, phương tiện và hệ thống điều khiển.

Đại diện THACO cam kết triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật; quản lý chặt chẽ về chất lượng, tiến độ và chi phí theo hướng minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả.

Giai đoạn 1 của dự án, đoạn Bến Thành - Tham Lương có chiều dài khoảng 11,3 km, gồm 9,3 km đi ngầm và 2 km trên cao, với 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 khu depot. Tuyến đi qua các trục giao thông quan trọng như Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh - những khu vực thường xuyên quá tải giao thông. Khi hoàn thành, tuyến sẽ chia sẻ áp lực lớn cho hệ thống đường bộ, tạo thêm lựa chọn di chuyển nhanh, an toàn và thân thiện môi trường cho người dân.

Về năng lực vận tải, trong giai đoạn đầu khai thác, metro số 2 sử dụng đoàn tàu 3 toa, mỗi toa dài 22 m, tốc độ tối đa 80–110 km/h, công suất vận chuyển đạt hơn 14.400 hành khách/giờ/hướng vào giờ cao điểm. Khi hoàn thiện, tuyến sẽ chuyển sang đoàn tàu 6 toa, nâng công suất lên hơn 40.500 hành khách/giờ/hướng, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của một đô thị đặc biệt như TP.HCM.

Đáng chú ý, đây là tuyến metro đầu tiên của thành phố được định hướng áp dụng mức tự động hóa cao nhất GoA4, cho phép tàu vận hành hoàn toàn tự động, không cần lái tàu. Toàn bộ quá trình vận hành được điều khiển thông minh thông qua Trung tâm điều khiển OCC, giúp nâng cao an toàn, độ chính xác và hiệu quả khai thác.

THACO huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 8,5%/năm

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có hãng hàng không mới của đại gia Đông Âu kín tiếng

Việt Nam có hãng hàng không mới của đại gia Đông Âu kín tiếng Nổi bật

Thêm một động thái trở lại của FLC tại khu công nghiệp nghìn tỷ

Thêm một động thái trở lại của FLC tại khu công nghiệp nghìn tỷ Nổi bật

Chủ tịch HANDICO Trương Hải Long làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội

Chủ tịch HANDICO Trương Hải Long làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội

15:19 , 15/01/2026
Quá nhanh: Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng đầu tiên ra thế giới từ 29/3

Quá nhanh: Sun PhuQuoc Airways mở đường bay thẳng đầu tiên ra thế giới từ 29/3

15:01 , 15/01/2026
Cập nhật BCTC quý 4/2025 chiều ngày 15/1: Một ngân hàng báo lãi quý 4 tăng trưởng 124%, công ty thủy sản báo lỗ

Cập nhật BCTC quý 4/2025 chiều ngày 15/1: Một ngân hàng báo lãi quý 4 tăng trưởng 124%, công ty thủy sản báo lỗ

13:58 , 15/01/2026
Thủ tướng Phạm Minh Chính khen Vingroup, Vinamilk, TH True Milk, ra chỉ đạo về hạn ngạch phát thải với Thép, Điện ngay trong năm nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính khen Vingroup, Vinamilk, TH True Milk, ra chỉ đạo về hạn ngạch phát thải với Thép, Điện ngay trong năm nay

13:50 , 15/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên