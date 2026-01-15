Tỷ phú Trần Bá Dương trực tiếp dự lễ khởi công metro 55.000 tỷ đồng: THACO có vai trò gì?

Sáng 15/1, TPHCM tổ chức khởi công, động thổ hàng loạt dự án hạ tầng - giao thông trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, lễ khởi công tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương) được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển mạng lưới đường sắt đô thị.

Dự án có tổng mức đầu tư 55.179 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự kiến vào quý IV/2030. Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (chủ đầu tư) đã lựa chọn Tập đoàn Trường Hải (THACO) làm tổng thầu EPC (thiết kế, mua sắm thiết bị, thi công xây dựng).

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn THACO cho biết, dự án metro số 2 TPHCM có ý nghĩa đặc biệt trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài, từng bước tiếp nhận và làm chủ công nghệ đường sắt đô thị, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ thiết kế, thi công đến sản xuất thiết bị, phương tiện và hệ thống điều khiển.

Đại diện THACO cam kết triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật; quản lý chặt chẽ về chất lượng, tiến độ và chi phí theo hướng minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả.

Giai đoạn 1 của dự án, đoạn Bến Thành - Tham Lương có chiều dài khoảng 11,3 km, gồm 9,3 km đi ngầm và 2 km trên cao, với 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 khu depot. Tuyến đi qua các trục giao thông quan trọng như Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh - những khu vực thường xuyên quá tải giao thông. Khi hoàn thành, tuyến sẽ chia sẻ áp lực lớn cho hệ thống đường bộ, tạo thêm lựa chọn di chuyển nhanh, an toàn và thân thiện môi trường cho người dân.

Về năng lực vận tải, trong giai đoạn đầu khai thác, metro số 2 sử dụng đoàn tàu 3 toa, mỗi toa dài 22 m, tốc độ tối đa 80–110 km/h, công suất vận chuyển đạt hơn 14.400 hành khách/giờ/hướng vào giờ cao điểm. Khi hoàn thiện, tuyến sẽ chuyển sang đoàn tàu 6 toa, nâng công suất lên hơn 40.500 hành khách/giờ/hướng, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của một đô thị đặc biệt như TP.HCM.

Đáng chú ý, đây là tuyến metro đầu tiên của thành phố được định hướng áp dụng mức tự động hóa cao nhất GoA4, cho phép tàu vận hành hoàn toàn tự động, không cần lái tàu. Toàn bộ quá trình vận hành được điều khiển thông minh thông qua Trung tâm điều khiển OCC, giúp nâng cao an toàn, độ chính xác và hiệu quả khai thác.