Chủ tịch HANDICO Trương Hải Long làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội

Theo Quyết định số 171/QĐ-UBND được ban hành ngày 13/01/2026, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trương Hải Long đến nhận công tác tại Sở Xây dựng.



Ông Trương Hải Long sinh ngày 19/02/1971. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ sư Thủy lợi và thủy điện.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí mới, ông giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên HANDICO. Thời hạn bổ nhiệm đối với ông Long là 5 năm. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng, ông Long được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo với hệ số 0,8. Quyết định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký.

Năm 2021, ông Trương Hải Long Trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử huyện Thạch Thất. ﻿

﻿Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) là “Tổng công ty 90” đầu tiên của thành phố Hà Nội, được thành lập năm 1999 nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới trong lĩnh vực xây dựng, phát triển nhà ở và các khu đô thị của thành phố, hợp nhất từ 17 đơn vị thuộc 10 cơ quan chủ lực khác nhau.

Năm 2025, giá trị SXKD của HANDICO đạt 12.850 tỷ đồng (đạt 105,3% kế hoạch năm, tăng 6,6% so với năm 2024); doanh thu 11.500 tỷ đồng (đạt 102,7% kế hoạch năm, tăng 3,7% so với năm trước); nộp ngân sách Nhà nước 1.200 tỷ đồng, vượt 4,3% kế hoạch.

Đặc biệt, lợi nhuận đạt 1.730 tỷ đồng (vượt 33,1% kế hoạch năm và tăng 1,8% so với năm 2024); thu nhập bình quân của người lao động 8,5 triệu đồng/người/tháng (vượt kế hoạch 2,4%, 3,7% so với năm trước).

Đây là năm thứ 10 liên tiếp HANDICO duy trì giá trị SXKD trên 10.000 tỷ đồng.

Tính chung cả nhiệm kỳ, các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 đều vượt kế hoạch 5 năm: giá trị sản lượng 58.768 tỷ đồng (103,5% kế hoạch); doanh thu 52.584 tỷ đồng (111,6% kế hoạch); m2 sàn xây dựng nhà ở 1.093.000m2 sàn (103,4% kế hoạch); nộp ngân sách 6.034 tỷ đồng (105,3% kế hoạch); lợi nhuận 7.343 tỷ đồng (201,5% kế hoạch); thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng (102,4% kế hoạch).

Trung tâm hành chính huyện Đông Anh, Hà Nội (nay là Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Đông Anh) - công trình quy mô lớn do HANDICO thi công, hoàn thành vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng.

HANDICO đặt mục tiêu năm 2026 đạt tổng giá trị SXKD 13.650 tỷ đồng; doanh thu 12.000 tỷ đồng; số sàn xây dựng đạt 235.000m²; nộp ngân sách 1.200 tỷ đồng; lợi nhuận 1.880 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động 9 triệu đồng/người/tháng.﻿