Tỉnh Hưng Yên quyết tâm khởi công dự án điện khí LNG Thái Bình 47.000 tỷ đồng vào tháng 9

Báo cáo cho biết công nghệ CCGT có phát thải CO2 và NOx bằng một nửa so với công nghệ nhiệt điện than hiện đại trên siêu tới hạn (ultrasuper critical - USC), đồng thời không phát thải SO2 . Do đó, việc xây dựng nhà máy sẽ bổ sung nguồn điện sạch hơn so với nhà máy nhiệt điện than, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và ô nhiễm môi trường và giúp Việt Nam thực hiện Cam kết Quốc gia tự quyết định về cắt giảm khí nhà kính (NDC).

Nhiên liệu chính của dự án là LNG nhập khẩu, dự kiến tiêu thụ 1,2 triệu tấn/năm. Nhiên liệu phụ (dự phòng) là dầu diesel sẽ cần khoảng 17.000 tấn/năm, được cung cấp từ nguồn nội địa. Về nhập khẩu LNG, nhà đầu tư cho biết sẽ nhập khẩu từ các cơ sở sản xuất tại các nước xuất khẩu hàng đầu thế giới như: Úc, Qatar, Hoa Kỳ, Nga …để cung cấp LNG cho dự án với giá cạnh tranh.

Hiện tại, Việt Nam có duy nhất 1 dự án điện khí LNG đang hoạt động là Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 ở tỉnh Đồng Nai. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, mục tiêu trong năm 2028 hoặc 2028-2029, có 11 dự án sẽ vận hành.