Hơn 1 tuần nữa, Dự án điện khí LNG Hải Phòng của Vingroup sẽ động thổ

Theo Cổng TTĐT xã Kiến Hưng, Thành phố Hải Phòng, ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế (HEZA) vừa có chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị lễ động thổ, khởi công Dự án Nhà máy điện khí LNG Hải Phòng.

﻿Theo kế hoạch, lễ động thổ dự kiến diễn ra ngày 26/9 tại thôn Đa Ngư, gần khu vực phà Dương Áo, tức là chỉ hơn 1 tuần nữa. Hiện nay, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ, huy động máy móc, tổ chức thi công 3 ca/ngày, phấn đấu bảo đảm hoàn thành hạ tầng phục vụ lễ động thổ.

Xã Kiến Hưng cũng là địa điểm của một dự án khác của Vingroup, chính là KCN Tân Trào.

Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 11/6/2025 với quy mô 226,79 ha, thời gian triển khai 2025-2030 để hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, kêu gọi nhà đầu tư.﻿

Dự án Nhà máy điện khí LNG Hải Phòng thuộc Khu công nghiệp Tân Trào có diện tích hơn 98,5 ha, công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1 đạt 1.600 MW). Đây là công trình trọng điểm, phù hợp quy hoạch phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.﻿

Ông Lê Trung Kiên nhấn mạnh: Dự án Nhà máy điện khí LNG Hải Phòng là một trong những công trình trọng điểm do Tập đoàn Vingroup đầu tư, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của thành phố, được chọn là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Trung Kiên đề nghị Tập đoàn Vingroup và Công ty CP Năng lượng VinEnergo chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức lễ khởi công theo đúng tiến độ, khẩn trương hoàn tất thủ tục, bảo đảm khởi công đúng dịp Đại hội Đảng bộ thành phố.

Trước đó, từ tháng 6, Vingroup đã ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt Vingroup tham gia liên danh và ký kết Hợp đồng liên danh với CTCP Năng lượng VinEnergo để cùng tham gia đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng.