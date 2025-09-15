Diễn biến mới tại dự án KCN 227ha do Vingroup đầu tư với tổng vốn trên 4.000 tỷ đồng

UBND thành phố Hải Phòng vừa tổ chức kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương.

Theo báo cáo, UBND xã Kiến Hưng đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ban hành kế hoạch chi trả. Dự án cần thu hồi khoảng 227 ha đất, liên quan đến 1.600 hộ dân, trong đó có hơn 30 hộ có đất ở. Đến nay, chính quyền đã gửi thông báo thu hồi đất tới 1.155 hộ.

Riêng tại thôn Đa Ngư, công tác bồi thường đã hoàn tất cho 299 hộ với tổng số tiền chi trả hơn 145 tỷ đồng; mặt bằng khu vực này đã được bàn giao cho chủ đầu tư từ ngày 15/9/2025. Các khu vực còn lại đang tiếp tục kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất, dự kiến hoàn thành thông báo thu hồi đất trước ngày 17/9/2025.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành Khu kinh tế ven biển phía Nam. Chính quyền yêu cầu đẩy nhanh chi trả bồi thường, quản lý chặt chẽ diện tích đất đã thu hồi, đảm bảo an toàn và tiến độ thi công. Đồng thời, chủ đầu tư cần phối hợp với các đơn vị để hoàn thiện mặt bằng, chuẩn bị cho lễ khởi công nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố cuối tháng 9/2025.

Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) có quy mô khoảng 227 ha, tổng vốn đầu tư gần 4.060 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư. Về vị trí, khu công nghiệp phía Bắc giáp đất nông nghiệp xã Kiến Hưng, cụm công nghiệp Tân Trào và khu dân cư hiện hữu; phía Nam giáp sông Văn Úc; phía Tây giáp kênh Đồng Thẻo; phía Đông giáp khu dân cư thôn Đa Ngư.

Dự án định hướng thu hút các ngành: công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo. Theo đánh giá tác động môi trường, tiến độ triển khai trong 5 năm, từ quý II/2025 đến hết quý II/2030. Cụ thể, năm 2025 tập trung giải phóng mặt bằng; từ đầu năm 2026 thi công hạ tầng; và đến quý II/2030 chính thức đưa vào khai thác.

Khu công nghiệp có thời gian hoạt động 50 năm, hướng tới mô hình hiện đại, hạ tầng đồng bộ, trở thành điểm đến thu hút đầu tư đa ngành, tạo thêm việc làm và động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Hải Phòng.

Bên cạnh đó, Vinhomes cũng là chủ đầu tư của KCN Ngũ Phúc giai đoạn 1, cũng đặt tại xã Nghi Dương, với quy mô 238 ha và tổng vốn đầu tư lên tới 5.670 tỷ đồng. Dự án đã được UBND TP Hải Phòng phê duyệt tiến độ hoàn thành vào quý II/2030.



Từ năm 2020, Vingroup – công ty mẹ của Vinhomes – đã thể hiện định hướng đầu tư mạnh vào bất động sản khu công nghiệp, coi đây là mảng chiến lược mang lại dòng tiền đều đặn trong dài hạn. Hiện tại, Vingroup này đang vận hành khu công nghiệp rộng 335 ha tại Cát Hải – nơi đặt nhà máy sản xuất ô tô VinFast.﻿