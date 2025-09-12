Siêu dự án Cần Giờ của Vingroup đã nộp 21.700 tỷ đồng, chiếm gần 55% ngân sách thu từ đất tại Tp.HCM 8T2025

Phối cảnh tổng thể khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise

Theo báo cáo tại phiên họp kinh tế - xã hội ngày 9/9, kinh tế TP.HCM 8 tháng đầu năm 2025 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 12,2%, cùng gần 3,5 triệu lượt khách quốc tế.

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Nguyễn Công Vinh báo cáo. Ảnh: VIỆT DŨNG - SGGP

Trong bối cảnh đó, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 8 tháng đạt 524.234 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ và đạt 78,1% dự toán.

Trong đó, nguồn thu từ tiền sử dụng đất là điểm sáng nổi bật nhất với mức tăng trưởng 391%, đạt 39.754 tỷ đồng. Báo cáo của Sở Tài chính xác định, động lực chính của sự tăng vọt này đến từ đóng góp tài chính của Công ty CP Đô thị du lịch Cần Giờ.

Với con số 21.700 tỷ đồng , chỉ riêng khoản tiền này đã chiếm tới 54,6% tổng ngân sách thu được từ đất của toàn thành phố trong 8 tháng.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải phát biểu. Ảnh: Tịnh Hà - daibieunhandan.vn

Khoản đóng góp ngân sách này tương xứng với quy mô và tầm nhìn của đại dự án. Tại lễ khởi công ngày 19/4/2025, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải đánh giá đây là " một công trình trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai phát triển của thành phố" .

Vinhomes Green Paradise có quy mô gần 2.900 ha, được định hướng trở thành khu đô thị với các tiêu chuẩn ESG hàng đầu thế giới. Công trình này quy tụ loạt hạng mục mang tầm vóc quốc tế như tòa tháp đa năng 108 tầng, tổ hợp nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, hai sân golf và sự xuất hiện của hệ thống y tế Mỹ - Cleveland Clinic.

Phối cảnh cầu Cần Giờ - Sở Xây dựng TPHCM

Song song với đó, một hệ thống hạ tầng kết nối trị giá hàng tỷ USD cũng đang được định hình. Nổi bật là dự án cầu Cần Giờ thay thế cho phà Bình Khánh, được kỳ vọng sẽ giải quyết điểm nghẽn giao thông lớn nhất. Với tổng vốn đầu tư gần 11.000 tỷ đồng theo hình thức BOT, dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và đang trong giai đoạn chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công trong năm 2026 và hoàn thành trước năm 2030.

Đáng chú ý, Vingroup cũng đang tài trợ kinh phí nghiên cứu một tuyến metro chiến lược với tổng mức đầu tư 4 tỷ USD, kết nối thẳng từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ, theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Tuyến metro này khi được đồng bộ với cầu Cần Giờ sẽ tạo ra một mạng lưới giao thông hiện đại chưa từng có cho cửa ngõ phía Nam thành phố.

Trong cả năm 2025, TP.HCM đặt mục tiêu thu hơn 86.000 tỷ đồng từ việc xác định giá đất của tổng cộng 153 dự án. Như vậy, chỉ riêng đóng góp từ siêu dự án Cần Giờ đã tương đương 25% mục tiêu của cả năm. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, 18 dự án khác được ước tính sẽ mang về thêm cho ngân sách khoảng 7.956 tỷ đồng.

Sự kiện này cũng làm dấy lên những thảo luận trong giới chuyên gia. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, nhận định đây là việc "vừa mừng, vừa lo". "Mừng" vì ngân sách có nguồn thu lớn để đầu tư phát triển, nhưng "lo" vì "giá đất là chi phí đầu vào của nền kinh tế". Mối lo ngại này xoay quanh việc mặt bằng giá đất bị đẩy lên cao có thể tạo ra áp lực lên chi phí phát triển dự án và giá nhà trong tương lai.