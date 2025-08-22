VinSpeed đầu tư đường sắt tốc độ cao đi Tp.HCM - Cần Giờ chỉ mất 16 phút, Tổng Giám đốc tiết lộ khởi công ngay tháng 11/2025

Sáng 22/8, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) tổ chức tọa đàm về phát triển giao thông xanh kết nối trung tâm thành phố với huyện Cần Giờ.



Tại tọa đàm, ông Lê Văn Khoa – Giám đốc kỹ thuật Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed – cho biết Tập đoàn Vingroup đang xây dựng hệ sinh thái xanh, trong đó hạ tầng đường sắt, đặc biệt là đường sắt cao tốc, đóng vai trò then chốt.

Theo nghiên cứu của VinSpeed, tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM – Cần Giờ dài 48,1 km, khai thác với tốc độ 350 km/h, giúp hành khách chỉ mất 16 phút di chuyển. Giai đoạn 2030-2050, tần suất dự kiến là 12 phút/chuyến.

Tuyến sẽ có 2 ga: Ga Tân Thuận (đầu tuyến) đặt trên dải phân cách đường Nguyễn Văn Linh và ga Cần Giờ (cuối tuyến) tại khu đất 39 ha. Mỗi đoàn tàu gồm 8 toa, sức chứa 600-800 hành khách.

Về phương thức đầu tư, ông Khoa nhấn mạnh VinSpeed – thuộc hệ sinh thái Vingroup – sẽ trực tiếp làm chủ đầu tư. Công ty mong muốn triển khai theo hình thức đầu tư trực tiếp bằng vốn tư nhân, không sử dụng ngân sách nhà nước, nhằm rút ngắn thủ tục và đẩy nhanh tiến độ. Riêng hạng mục cầu đường sắt Cần Giờ sẽ được triển khai độc lập với dự án cầu Cần Giờ hiện nay, thiết kế theo dạng cầu dây văng đạt tiêu chuẩn đường sắt và đảm bảo tĩnh không.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc VinSpeed – thông tin thêm, dự án dự kiến khởi công vào tháng 11-2025, hoàn thành sau 36 tháng.

Đây sẽ là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên do tư nhân đầu tư tại Việt Nam, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của TP.HCM, mang đến trải nghiệm di chuyển 350 km/h cho người dân và du khách.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc VinSpeed.

Ông Tuấn cũng thừa nhận dự án sẽ đối mặt với thách thức lớn, đặc biệt là thi công cầu qua sông Soài Rạp. Tuy nhiên, VinSpeed cam kết sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng để thi công an toàn và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.