Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vincom Retail (VRE) có động thái mới tại siêu dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

12-08-2025 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Vincom Retail (VRE) có động thái mới tại siêu dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ

Trước đó, hồi cuối tháng 6, Vincom Retail đã ký kết Thỏa thuận đặt cọc với Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ (công ty con của Vingroup) để nhận chuyển nhượng phần dự án đầu tư mở rộng Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise nhằm phát triển quỹ đất thương mại dịch vụ của công ty.

Theo báo cáo nhanh của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, CTCP Vincom Retail (mã CK: VRE) đã mua lại 2 cấu phần thương mại trong các dự án của Vinhomes (VHM) và Vingroup (VIC) – Vinhomes Royal Island và Vinhomes Golden Avenue – với tổng cộng 1.280 căn thấp tầng và chi phí phát triển là 6.100 tỷ đồng. Vincom Retail dự kiến sẽ mở bán các căn này vào Q4/2025, và việc bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2026.

Vincom Retail có kế hoạch huy động vốn trong Q3/2025 để tài trợ cho các khoản đặt cọc bổ sung cho một số phân khu trong dự án Cần Giờ.

Kế hoạch dài hạn của ban lãnh đạo công ty bao gồm 4 trung tâm thương mại và 1 cụm đơn vị nhà phố thương mại, với 1.800 tỷ đồng được đặt cọc cho các thương vụ này.

Trước đó, hồi cuối tháng 6, Vincom Retail đã ký kết Thỏa thuận đặt cọc với Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ (công ty con của Vingroup) để nhận chuyển nhượng phần dự án đầu tư mở rộng Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise nhằm phát triển quỹ đất thương mại dịch vụ của công ty.﻿

Vincom Retail (VRE) có động thái mới tại siêu dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ- Ảnh 1.

Phố cảnh dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise có tổng diện tích 2.870 ha, đặt tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP HCM, được Tập đoàn Vingroup đầu tư và khởi công ngày 19/4/2025.﻿

Nhiều hạng mục tại dự án có quy mô hàng đầu Việt Nam và toàn cầu như tổ hợp nhà hát lớn nhất Đông Nam Á; biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới; 2 sân golf đẳng cấp quốc tế; tòa tháp đa năng 108 tầng; chuỗi khách sạn và trung tâm thương mại hiện đại; quần thể vui chơi - giải trí quy mô lớn; hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là sự xuất hiện của hệ thống y tế Mỹ - Cleveland Clinic.

Lợi nhuận sau thuế Q2/2025 của Vincom Retail đạt 1.233 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì từ hoạt động cho thuê, và hiệu quả quản lý được cải thiện - bao gồm thu nhập từ lãi gia tăng - và các khoản dự phòng giảm.

Dự kiến vào Q3/2025, hai trung tâm thương mại mới dự kiến sẽ khai trương, sẽ bổ sung thêm khoảng 100.800 m2 diện tích sàn và nâng tổng diện tích sàn lên khoảng 1,9 triệu m2, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Các dự án bao gồm Vinhomes Mega Mall Ocean City và Vincom Mega Mall Royal Island, đang ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cam kết trước lần lượt là 95% và 96%.﻿

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng phải bán tài sản để xử lý nợ trái phiếu 170 tỷ đồng

Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng phải bán tài sản để xử lý nợ trái phiếu 170 tỷ đồng Nổi bật

Đại gia Singapore kiếm 13.000 tỷ khi bán một loạt dự án BĐS tại Việt Nam

Đại gia Singapore kiếm 13.000 tỷ khi bán một loạt dự án BĐS tại Việt Nam Nổi bật

Công ty con của Hoàng Anh Gia Lai 'hút' 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Công ty con của Hoàng Anh Gia Lai 'hút' 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

09:19 , 12/08/2025
Hòa Phát khai lò thổi số 2, chuẩn bị hoàn thành toàn bộ dự án Dung Quất 2 trong tháng 9

Hòa Phát khai lò thổi số 2, chuẩn bị hoàn thành toàn bộ dự án Dung Quất 2 trong tháng 9

08:49 , 12/08/2025
Cuộc đua ngầm tại thị trường quà tặng Trung Thu 2025

Cuộc đua ngầm tại thị trường quà tặng Trung Thu 2025

08:00 , 12/08/2025
Cựu vương ngành thép lỗ lũy kế gần 2.900 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu

Cựu vương ngành thép lỗ lũy kế gần 2.900 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu

07:31 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên