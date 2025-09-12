65 kênh đã ẩn, xóa 120 video bịa đặt, xuyên tạc, vu khống Tập đoàn Vingroup

Theo thông tin từ Tập đoàn Vingroup, đến thời điểm hiện tại đã có thêm 6 kênh làm video xin lỗi nâng số kênh xin lỗi Vingroup lên 11 kênh. Các kênh này đều là kênh YouTube lượng xem video từ 20.000-50.000 views.

Trong đó, các kênh xin lỗi gồm: Trà đá & Tin mới; Kênh 5s; Nana tin; BLV Đoàn Chình; Linh làm báo; BLV Minh trí; Tin tức mỗi sáng; Góc nhìn đầu tư; BLV Phú tài; BLV Cuộc Sống; TIN 3SV.

Ngoài ra còn các Kols, người nổi tiếng lên tiếng chống Fake News như: Facebooker Trương Ngọc Ánh; Nguyễn Minh Tiệp; Lý Quý Khánh; Fabo Nguyễn; BTV Sơn Lâm; BTV Nguyễn Tuấn Anh; Thái Hoà 88; Nguyễn Hoài Việt (Việt Chốp); Duy Việt (Việt Không Gầy); Phương Cào; Huỳnh Quý; Công Phát; Nguyễn Đăng Quỳnh; Weibo Việt Nam; Hải Phòng của tôi; Vitamin Car & Life.

Khởi kiện để ngăn chặn tin giả..png

Trước đó, ngày 10/9, theo thông cáo báo chí từ Tập đoàn Vingroup, chưa đầy 24 giờ sau khi đơn vị công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet, đã có hơn 50 kênh/trang mạng xã hội chủ động gỡ các clip và nội dung bịa đặt, xuyên tạc.

Ngày 8/9, Tập đoàn Vingroup cho biết thực hiện khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.

68 tổ chức, cá nhân bị khởi kiện và trình báo là chủ tài khoản của các trang thông tin và trang cá nhân có hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Vingroup; bịa đặt về ông Phạm Nhật Vượng và một số lãnh đạo cao cấp khác của tập đoàn này trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube…

50 kênh/trang đã gỡ bỏ thông tin sai sự thật về Tập đoàn Vingroup thuộc các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube… Trong đó một số thuộc danh sách 68 đối tượng bị Vingroup khởi kiện.

Trong số 50 chủ tài khoản trên, đã có một số chủ động đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính công khai trên kênh/trang của cá nhân; một số khác gửi thư xin lỗi đến Vingroup và các cơ quan chức năng.

Điển hình là kênh của BLV Đoàn Chình BDS đăng tải nội dung xin lỗi và đính chính. Trong clip xin lỗi đăng tải, chủ kênh BLV Đoàn Chình BDS cho biết thời gian qua đã đăng tải 15 video liên quan đến Vingroup.

Khi xem lại những video mình đã đăng tải, chủ kênh nói thấy rõ bản thân đã vi phạm hai mục trong yêu cầu khởi kiện của Vingroup là thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình tài chính và vấn đề pháp lý, chính trị.

Chủ kênh khẳng định không hề có mục đích xấu nhằm bôi nhọ Vingroup hay bất kỳ cá nhân nào, và cũng không nhận bất kỳ lợi ích nào từ việc phát tán thông tin này hay dụ dỗ bởi những tổ chức, cá nhân khác để làm điều này. Việc này hoàn toàn do sự thiếu hiểu biết của bản thân về kinh tế, tài chính...

Chủ kênh BLV Đoàn Chình BDS nói làm clip này để chính thức đính chính và gửi lời xin lỗi Tập đoàn Vingroup, lãnh đạo và cán bộ nhân viên đã bị ảnh hưởng.

Chủ kênh BLV Đoàn Chình BDS xin lỗi toàn thể quý khán giả đã theo dõi kênh nhưng lại nhận thông tin thiếu kiểm chứng và xin lỗi cộng đồng vì đã góp phần khiến tin giả lan rộng thêm.

Để khắc phục, chủ kênh cho hay đã thực hiện ngay những hành động là gỡ toàn bộ video liên quan đến Vingroup mà nghi ngờ có nội dung sai; làm video đính chính này và sẽ giữ công khai vĩnh viễn để mọi người đều thấy rõ thiện chí của mình. Đồng thời, chủ kênh cam kết chỉ sử dụng nguồn tin từ báo chí chính thống, cơ quan chức năng và tài liệu minh bạch và cam kết chấm dứt hoàn toàn hành vi vi phạm, không tái phạm.

Nói trong clip xin lỗi, chủ kênh cho biết dù chưa biết mình có nằm trong danh sách khởi kiện không nhưng chủ kênh mong Vingroup và quý khán giả ghi nhận thiện chí khắc phục. Chủ kênh cũng cho biết mình không trốn tránh, mà sẵn sàng hợp tác chịu trách nhiệm về sai lầm của mình.

Một số trang đã gỡ hoặc ẩn video liên quan tới Vingroup như: Câu Chuyện Hàng Giả, Linh làm Báo News, Loa Phường Podcast Official, Tin Mới, 8win.tin.tuc.tong.hop...

Hiện tại theo thông tin từ Vingroup, nhiều trang thông tin đang có động thái rà soát và chủ động dọn dẹp những nội dung xấu, độc hại và sai sự thật về Vingroup.

Đây là động thái tích cực, cho thấy những người đưa thông tin sai sự thật đã nhận ra và tích cực trong việc sửa lỗi.

"Về tiến trình vụ kiện, ngoài một số ít chủ tài khoản như Phuong Ngo, Hoang Dung… cần thu thập thêm thông tin, còn phần lớn đã ở bước gần hoàn thiện thủ tục tiền tố tụng để nộp lên tòa án địa phương ở các nước – nơi các chủ tài khoản đang cư trú. Ngoài ra, hồ sơ khởi kiện Phil Dong đã được nộp lên tòa án cấp cao Toronto tại Canada và đã được tiếp nhận", thông cáo báo chí của Tập đoàn Vingroup nêu.



