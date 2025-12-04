Cổ phiếu Giầy Thượng Đình tăng trần 11 phiên liên tiếp, ban lãnh đạo nói gì?

Ngày 3/12/2025, Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình (mã CK: GTD) đã gửi văn bản giải trình đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội việc cổ phiếu GTD tăng

trần trong 5 phiên liên tiếp từ ngày 26/11/2025 đến ngày 2/12/2025.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hiện vẫn diễn ra bình thường và không xuất hiện biến động bất thường nào.

Giầy Thượng Đình cho biết việc cổ phiếu tăng giá là diễn biến khách quan theo quy luật cung cầu của thị trường chứng khoán, đồng thời cam kết công ty không thực hiện bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch.

Trước đó, ﻿Giầy Thượng Đình đã có văn bản giải trình với cùng nguyên nhân như vậy về việc cổ phiếu GTD tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 19/11 đến ngày 25/11.

Kết thúc phiên giao dịch 3/12, cổ phiếu GTD tăng trần phiên thứ 11 liên tiếp lên mức 52.200 đồng/cp, tăng 342% so với phiên ngày 18/11.

Cổ phiếu GDT tăng trần liên tục sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố cuộc đấu giá hơn 6,3 triệu cổ phần của Giày Thượng Đình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sở hữu. Đây là toàn bộ vốn của UBND Hà Nội tại doanh nghiệp này, tương ứng gần 69% vốn điều lệ. Như vậy, nhà đầu tư thay thế UBND TP Hà Nội tại Giầy Thượng Đình có thể nắm giữ quyền chi phối doanh nghiệp này.



Giá khởi điểm là 20.500 đồng/cổ phần. Như vậy nếu thành công đấu giá toàn bộ lô cổ phần, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có thể thu về ít nhất gần 131 tỷ đồng.



Thời gian đấu giá dự kiến vào sáng ngày 16/12/2025. Đối tượng tham gia là nhà đầu tư tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, cá nhân trong và ngoài nước.

Trải qua hơn 60 năm, Giày Thượng Đình hiện nay có thị trường xuất khẩu sang các nước EU, Châu Úc và một số nước Châu Á. Tuy nhiên, 5 năm qua, làn sóng hàng hiệu như Adidas, Puma, Nike,...đổ bộ Việt Nam, dấy lên cuộc tranh khốc liệt giữa các thương hiệu giày dép ngoại và hàng nội địa, khiên giày Giày Thượng Đình gần như bị lép vế hoàn toàn.﻿

Một trong những yếu tố đáng chú ý tại Giày Thượng Đình là quỹ đất của công ty như khu đất có diện tích 36.105 m2 tại số 277 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Khu đất rộng hơn 3,6 ha, sở hữu mặt tiền lớn trên trục Nguyễn Trãi, đồng thời nằm trong danh sách các cơ sở công nghiệp phải di dời khỏi nội đô theo chủ trương của TP.Hà Nội.

Theo quy hoạch được phê duyệt, khu đất này sẽ được phát triển thành tổ hợp nhà ở thương mại – văn phòng – thương mại dịch vụ – trường học liên cấp Thượng Đình, do chính Giầy Thượng Đình làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.600 tỷ đồng, mục tiêu hoàn thành sau khi nhà máy di dời, hướng đến năm 2030.

Theo quy hoạch được phê duyệt, khu đất này sẽ được phát triển thành tổ hợp nhà ở thương mại – văn phòng – thương mại dịch vụ – trường học liên cấp Thượng Đình, do chính Giầy Thượng Đình làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.600 tỷ đồng, mục tiêu hoàn thành sau khi nhà máy di dời, hướng đến năm 2030.