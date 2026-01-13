CEO Group điều chỉnh phương án sử dụng hơn 2.500 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Tập đoàn C.E.O (CEO Group) đã công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua chủ trương về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022.

Theo đó, CEO Group điều chỉnh số tiền đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences từ 800 tỷ đồng về 320 tỷ đồng; số tiền 480 tỷ đồng chênh lệch dùng để tăng vốn Công ty CP Phát triển khu công nghiệp C.E.O. Các nội dung khác về tăng vốn công ty con, bổ sung vón lưu động cho hoạt động kinh doanh không thay đổi.

Phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022 sau điều chỉnh cụ thể như sau:

Nguồn: HNX

Trong một diễn biến khác, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5438/QĐ-UBND về việc giao 170.912,1 m² đất (đợt 1) tại xã Quang Minh cho Công ty TNHH C.E.O Quốc tế (C.E.O Quốc tế) để thực hiện Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh.

Theo xác nhận của UBND xã Quang Minh tại Văn bản số 184/UBND-KT ngày 01/8/2025, diện tích đất nêu trên đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Trong tổng số 170.912,1 m² đất bao gồm: 61.110,9 m² đất ở bao gồm 26 lô liền kề và các ô biệt thự BT01, cùng hai lô đất hỗn hợp CT01 và CT02; 15.910,9 m² đất để xây dựng nhà ở xã hội (các ô đất NOXH02, NOXH03, NOXH04).

Đối với 2 phần diện tích nêu trên được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng cho chủ đầu tư kéo dài đến ngày 18/7/2058. Đối với người mua nhà, quyền sử dụng đất được công nhận lâu dài, ổn định theo quy định hiện hành.

C.E.O Quốc tế có trách nhiệm đầu tư đồng bộ các công trình theo quy hoạch được duyệt, bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định.

Dự án được giao đất theo phương thức không qua đấu giá quyền sử dụng đất và không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đây là hình thức áp dụng đối với dự án đã được phê duyệt từ trước, nay được tiếp tục triển khai sau thời gian dài chờ hoàn thiện thủ tục pháp lý.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu C.E.O Quốc tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính và tiếp nhận bàn giao mốc giới trên bản đồ cũng như tại hiện trường. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ, doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Chủ đầu tư không được chuyển nhượng hoặc thay đổi đơn vị thực hiện dự án nếu chưa có văn bản chấp thuận của UBND TP. Hà Nội.

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và nhà ở liền kề, biệt thự thuộc Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh có tổng mức đầu tư gần 2.282 tỷ đồng; được thi công xây dựng tại xã Mê Linh, xã Đại Thịnh, xã Tráng Việt, xã Văn Khê, huyện Mê Linh, Hà Nội (nay là xã Quang Minh, Hà Nội).

C.E.O Quốc tế được biết đến là công ty con do CEO Group sở hữu 100% vốn.