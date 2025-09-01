Hodeco, CEO Group và nhiều doanh nghiệp làm nhà ở lấn sân mảng khu công nghiệp

Hodeco hợp tác với HUB và KBC

Hồi tháng 6/2025, HĐQT CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã: HDC) thông qua việc triển khai đầu tư các cụm công nghiệp Châu Đức, Tân Hội 3 và 4. Các cụm công nghiệp sẽ do các pháp nhân mới được thành lập đầu tư, quản lý vận hành.

Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 diễn ra hồi tháng 5, lãnh đạo Hodeco chia sẻ về kế hoạch lấn sân mảng bất động sản khu công nghiệp trong bối cảnh mảng bất động sản du lịch có thời gian đầu tư quá dài và không có được biên lợi nhuận như kỳ vọng.

Tổng Giám đốc HDC Lê Viết Liên cho hay, Công ty muốn lấn sân sang mảng bất động sản khu công nghiệp nên xác định thương vụ mua cổ phần CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (mã: HUB, sàn HoSE) từ lâu.

Ngoài mảng xây lắp, khoáng sản, vật liệu xây dựng, bất động sản cho thuê, HUB đang phát triển khu công nghiệp Phú Bài 1&2.

Hodeco dự kiến chi khoảng 400 – 500 tỷ đồng để cùng HUB thực hiện trước mắt một số cụm công nghiệp ở phía Nam (Tây Ninh, Châu Đức Bà Rịa – Vũng Tàu), sau đó sẽ mở rộng đến khu công nghiệp.

Công ty đã lên kế hoạch tiếp cận các quỹ đất sạch tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh và các khu vực lân cận để làm dự án khu công nghiệp. Đồng thời, HDC làm việc với các đối tác có kinh nghiệm trong ngành như Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã: KBC) để thiết lập nền tảng phát triển.

Bước tiến mới nhất cho sự hợp tác giữa Hodeco và Kinh Bắc đó là ngày 31/07, Hodeco thông báo về việc đã nhận được Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Hodeco – Tây Ninh.

Theo tìm hiểu, Hodeco – Tây Ninh thành lập ngày 26/07/2025, trụ sở tại phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh. Ngành nghề kinh doanh đăng ký chính là Xây dựng nhà để ở. Vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó HDC góp 176 tỷ đồng, tương đương 88%; phần còn lại 24 tỷ đồng, 12%, do Công ty TNHH VSP Capital góp.

Ông Nguyễn Đình Duy làm Chủ tịch HĐTV kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp. Ông Duy hiện là Thành viên HĐQT HDC.

Đáng chú ý, VSP Capital cũng chỉ mới thành lập hồi tháng 4 năm nay; trụ ở phường Bến Nghé, quận 1 (nay là phường Sài Gòn), TPHCM. Doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là hoạt động tư vấn (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). Vốn điều lệ 10 tỷ đồng, do ông Phan Minh Toàn Thư và ông Nguyễn Xuân Cường (giữ chức Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) mỗi người góp 50%.

Ông Thư là người giữ nhiều lãnh đạo chủ chốt trong Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP. Cụ thể, ông Thư là Giám đốc KBC - Chi nhánh TPHCM; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Bắc Giang – Long An; Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Cơ sở Hạ tầng Khu công nghiệp Tân Tập; Giám đốc Công ty TNHH MTV Đà Nẵng – Long An; Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Tân Phú Trung – Tây Ninh...

CEO Group làm KCN Sân bay Tiên Lãng – Khu B

Cuối tháng 5/2025, CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, mã: CEO) thông qua góp vốn thành lập CTCP Phát triển Khu công nghiệp C.E.O (CEO IP).

Công ty mới thành lập vào đầu tháng 6, vốn điều lệ 450 tỷ đồng, CEO góp 99%. Tổng Giám đốc CEO Cao Văn Kiên là người đại diện pháp luật công ty mới này.

Ngày 3/6/2025, HĐQT CEO điều chỉnh phương án sử dụng gần 2.600 tỷ đồng thu từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2022. Theo đó, Công ty rút bớt số vốn lưu động cần bổ sung và hủy kế hoạch tăng thêm vốn cho CTCP Đầu tư và Phát triển Phú Quốc (105 tỷ đồng). Thay vào đó, doanh nghiệp dành 245 tỷ đồng để "rót" vốn cho CEO IP.

CEO Group cho biết, việc điều chỉnh phù hợp với định hướng mở rộng danh mục đầu tư sang lĩnh vực KCN trong trung và dài hạn. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nguồn thu từ bất động sản - vốn chiếm tỷ trọng lớn - đã giảm đáng kể trong 3 năm qua. Từ mức hơn 2.100 tỷ đồng năm 2022, doanh thu lĩnh vực này giảm còn 576 tỷ đồng vào năm 2024.

Sang năm 2025, doanh thu bất động sản chỉ đạt khoảng 50 tỷ đồng trong quý đầu năm và tăng lên mức 233 tỷ đồng trong quý II.

Tuy nhiên, đến ngày 12/06, Tập đoàn này mới góp được 50,5 tỷ đồng vào công ty con. Trong diễn biến mới nhất, ngày 15/7/2025, lãnh đạo TP Hải Phòng đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư dự án KCN Sân bay Tiên Lãng – Khu B cho CEO IP.

Nhà Khang Điền với dự án KCN Lê Minh Xuân

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH, sàn HoSE) lấn sân mảng khu công nghiệp với dự án KCN Lê Minh Xuân mở rộng. Dự án có quy mô 109,9ha, nằm cạnh KCN và Tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân tại huyện Bình Chánh. Sau khi hoàn thành, dự án có thể cung cấp việc làm cho khoảng 10.000 người.

Trước đó, Nhà Khang Điền thâu tóm CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh - BCCI của đại gia Trầm Bê, một trong những đơn vị có quỹ đất lớn nhất TPHCM (nay là Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc).

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của KCN Lê Minh Xuân mở rộng vào đầu năm 2015 ghi nhận gần 211 tỷ đồng. Một năm sau khi về tay KDH, dự án được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện từ tháng 12/2016-12/2023. Tổng mức đầu tư hơn 1.147 tỷ đồng. Thời gian hoạt động 50 năm.

Trong tổng số quy mô 109,9 ha, đã có 89 ha có quyết định thuê đất. Nhà Khang Điền đã được cấp giấy phép xây dựng hạ tầng, khởi công năm 2025, dự kiến đưa vào kinh doanh năm 2027.

Tính đến cuối quý II/2025, KDH đã ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.052 tỷ đồng và chi phí cải tạo 1.981 tỷ đồng tại dự án KCN Lê Minh Xuân.

Các quyền tài sản phát sinh từ dự án KCN Lê Minh Xuân mở rộng giai đoạn 1 được KDH thế chấp cho khoản vay 958 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - chi nhánh Sở giao dịch 2.

Licogi 13

Hoạt động chính trong mảng xây lắp, hồi tháng 4/2025, CTCP Licogi 13 (mã: LIG) đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đối với KCN Quán Ngang giai đoạn 3, quy mô hơn 116ha, tổng vốn đầu tư 710 tỷ đồng.

Sau đó 1 tháng, HĐQT LIG thông qua nghị quyết góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Quán Ngang 3, vốn điều lệ 106,5 tỷ đồng, để triển khai dự án. Trong đó, LIG góp 55,4 tỷ đồng, tương đương 52%, Tổng Giám đốc LIG Phạm Văn Thăng đại diện quản lý.



