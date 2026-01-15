Sau vụ người phụ nữ bị mất 8 tỉ đồng, VinaCapital cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Cuối ngày 15-1, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital vừa tiếp tục phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới.

Theo đó, có nhiều đối tượng đã lập ra các website, Facebook, hội nhóm và các tài khoản mạng xã hội giả mạo khác, dùng những nội dung mà VinaCapital hợp tác với bà Thái Vân Linh (Shark Linh) để quảng cáo, kêu gọi các hình thức đầu tư không hợp pháp với cam kết lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

VinaCapital cho biết số tiền đầu tư vào các quỹ mở VinaCapital không bao giờ được yêu cầu chuyển vào tài khoản cá nhân, mà chỉ chuyển vào tài khoản của quỹ mở tại ngân hàng giám sát. Tài khoản quỹ tại ngân hàng giám sát được kiểm soát bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để bảo đảm tiền của các quỹ được sử dụng đúng vào mục đích đầu tư như đã nêu trong Bản cáo bạch và điều lệ.

Đầu tư quỹ mở VinaCapital luôn có chuyên viên quan hệ/tư vấn khách hàng chăm sóc và hướng dẫn. Đối với đầu tư trực tiếp, việc đặt lệnh đầu tư phải thực hiện qua ứng dụng VinaCaptial MiO trên website và điện thoại với đầy đủ các tính năng bảo mật. Sau khi đặt lệnh, việc chuyển tiền đầu tư được thực hiện là chuyển vào tài khoản của quỹ mở tại ngân hàng giám sát.

Tất cả chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư đang được lưu ký an toàn tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) là đơn vị trực thuộc Bộ Tài Chính với trách nhiệm lưu ký tất cả chứng khoán của nhà đầu tư tại Việt Nam.

VinaCaptial cũng báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cơ quan công An về việc giả danh, giả mạo, lừa đảo, sử dụng bất hợp pháp thương hiệu, logo và sản phẩm của VinaCapital để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Trước đó, Công an TP Hà Nội thông tin đang điều tra vụ một người phụ nữ ở Hà Nội bị mất hơn 8 tỉ đồng khi đầu tư dự án VinaCaptial giả mạo.

Cụ thể, thông qua mạng xã hội facebook, bà H. biết đến trang "Shark Linh/Quỹ mở hợp tác đầu tư VinaCaptial" có quảng cáo về quỹ đầu tư và tư vấn đầu tư. Khi nhắn tin, đối tượng tư vấn bà đầu tư và yêu cầu truy cập vào website: www.vinacapital.amtwznz.

Tin vào lời quảng cáo, bà H. đã nạp hơn 4,7 tỉ đồng để đầu tư, nhưng không rút ra được. Lúc này, bà H., tiếp tục tìm đến trang facebook "Khởi nghiệp tại nhà cùng Shark Linh" và tiếp tục bị các đối tượng giả mạo hướng dẫn nạp 460 triệu đồng để lấy lại số tiền đã đầu tư.

Phát hiện bị lừa, bà lên mạng tìm kiếm trang facebook hỗ trợ lấy lại tiền. Các đối tượng yêu cầu bà chuyền tiền với lý do "cài virus vào hệ thống để lấy lại tiền", "phí rút tiền", "chứng minh tài chính". Do tin tưởng, bà H., đã chuyển 3,25 tỉ đồng với mong muốn lấy lại tiền bị lừa. Tuy nhiên đây là bẫy của các đối tượng lừa đảo. Tổng số tiền bà H., bị chiếm đoạt là hơn 8 tỉ đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các dự án có lời hứa lợi nhuận cao, đồng thời chỉ đầu tư qua các kênh hợp pháp được cơ quan chức năng cấp phép. Không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được giải quyết theo quy định.



