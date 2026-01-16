Dự án 14.800 tỷ của Quốc Cường Gia Lai vẫn chưa thể “giải cứu”

HĐND TP.HCM vừa thông qua danh mục 64 khu đất được đề xuất triển khai thí điểm dự án nhà ở thương mại theo hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc đất đang có quyền sử dụng, theo Nghị quyết 171 của Quốc hội.

Song song với đó, vẫn còn 12 khu đất chưa được chấp thuận do cần tiếp tục rà soát, trong đó đáng chú ý nhất là dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển tại huyện Nhà Bè của Công ty Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG).

Lý do Bắc Phước Kiển chưa được đưa vào danh mục thí điểm liên quan đến sự phức tạp của hồ sơ bồi thường và pháp lý dự án.

Phần đất của dự án hiện gắn với 301 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 21 hợp đồng công chứng và 147 thỏa thuận bồi thường, đồng thời đang bị kê biên theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để phục vụ xử lý các nghĩa vụ dân sự trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Trước bối cảnh đó, HĐND TP.HCM đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và trình lại đúng quy định.

Dự án Bắc Phước Kiển từng gây chú ý khi bà Trương Mỹ Lan, thông qua CTCP Đầu tư Sunny Island thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, ký hợp đồng mua bán với Quốc Cường Gia Lai, với tổng giá trị lên tới 14.800 tỷ đồng.

Sunny Island đã thanh toán gần 2.883 tỷ đồng nhưng sau đó vi phạm nghĩa vụ thanh toán, khiến hai bên kéo dài tranh chấp. Cuối cùng, Quốc Cường Gia Lai rút kháng cáo và chấp nhận hoàn trả toàn bộ khoản tiền trên để phục vụ nghĩa vụ dân sự liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.

Một góc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM. Ảnh: TTXVN.

Trong thời gian qua, Quốc Cường Gia Lai đã nỗ lực xử lý nghĩa vụ hoàn trả nhằm giải phóng rào cản pháp lý để có thể tiếp tục triển khai dự án. Đến đầu tháng 10/2025, doanh nghiệp đã thu xếp được 1.100 tỷ đồng, chủ yếu từ khoản ứng trước chuyển nhượng các nhà máy thủy điện và từ nguồn vay cá nhân. Tuy vậy, số tiền phải hoàn trả vẫn còn 1.782,8 tỷ đồng và là áp lực tài chính lớn đối với doanh nghiệp.

Để dứt điểm vấn đề này, HĐQT Quốc Cường Gia Lai mới đây đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Xây dựng – Kinh doanh Nhà Phạm Gia và CTCP Bất động sản Hiệp Phúc. Sau khi hoàn tất các thương vụ, QCG sẽ rút toàn bộ sở hữu tại hai công ty nói trên. Thời điểm hoàn tất dự kiến rơi vào quý I/2026.