Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án 14.800 tỷ của Quốc Cường Gia Lai vẫn chưa thể “giải cứu”

16-01-2026 - 10:13 AM | Doanh nghiệp

Dự án 14.800 tỷ của Quốc Cường Gia Lai vẫn chưa thể “giải cứu”

Dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển tại huyện Nhà Bè của Công ty Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) chưa thể triển khai thí điểm dự án nhà ở thương mại theo hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc đất đang có quyền sử dụng.

HĐND TP.HCM vừa thông qua danh mục 64 khu đất được đề xuất triển khai thí điểm dự án nhà ở thương mại theo hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc đất đang có quyền sử dụng, theo Nghị quyết 171 của Quốc hội.

Song song với đó, vẫn còn 12 khu đất chưa được chấp thuận do cần tiếp tục rà soát, trong đó đáng chú ý nhất là dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển tại huyện Nhà Bè của Công ty Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG).

Lý do Bắc Phước Kiển chưa được đưa vào danh mục thí điểm liên quan đến sự phức tạp của hồ sơ bồi thường và pháp lý dự án.

Phần đất của dự án hiện gắn với 301 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 21 hợp đồng công chứng và 147 thỏa thuận bồi thường, đồng thời đang bị kê biên theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để phục vụ xử lý các nghĩa vụ dân sự trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Trước bối cảnh đó, HĐND TP.HCM đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và trình lại đúng quy định.

Dự án Bắc Phước Kiển từng gây chú ý khi bà Trương Mỹ Lan, thông qua CTCP Đầu tư Sunny Island thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, ký hợp đồng mua bán với Quốc Cường Gia Lai, với tổng giá trị lên tới 14.800 tỷ đồng.

Sunny Island đã thanh toán gần 2.883 tỷ đồng nhưng sau đó vi phạm nghĩa vụ thanh toán, khiến hai bên kéo dài tranh chấp. Cuối cùng, Quốc Cường Gia Lai rút kháng cáo và chấp nhận hoàn trả toàn bộ khoản tiền trên để phục vụ nghĩa vụ dân sự liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.

Dự án 14.800 tỷ của Quốc Cường Gia Lai vẫn chưa thể “giải cứu”- Ảnh 1.

Một góc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM. Ảnh: TTXVN.

Trong thời gian qua, Quốc Cường Gia Lai đã nỗ lực xử lý nghĩa vụ hoàn trả nhằm giải phóng rào cản pháp lý để có thể tiếp tục triển khai dự án. Đến đầu tháng 10/2025, doanh nghiệp đã thu xếp được 1.100 tỷ đồng, chủ yếu từ khoản ứng trước chuyển nhượng các nhà máy thủy điện và từ nguồn vay cá nhân. Tuy vậy, số tiền phải hoàn trả vẫn còn 1.782,8 tỷ đồng và là áp lực tài chính lớn đối với doanh nghiệp.

Để dứt điểm vấn đề này, HĐQT Quốc Cường Gia Lai mới đây đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Xây dựng – Kinh doanh Nhà Phạm Gia và CTCP Bất động sản Hiệp Phúc. Sau khi hoàn tất các thương vụ, QCG sẽ rút toàn bộ sở hữu tại hai công ty nói trên. Thời điểm hoàn tất dự kiến rơi vào quý I/2026.

Lai lịch 2 công ty đặc biệt bị Quốc Cường Gia Lai bán để trả khoản nợ nghìn tỷ cho bà Trương Mỹ Lan

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và lịch sử giải cứu 3 'vị vua'

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và lịch sử giải cứu 3 'vị vua' Nổi bật

Cập nhật BCTC quý 4/2025 sáng ngày 16/1: Doanh nghiệp thép đầu tiên công bố BCTC, LNTT giảm 94% so với cùng kỳ, công ty bất động sản báo lãi quý 4 tăng gần 50%

Cập nhật BCTC quý 4/2025 sáng ngày 16/1: Doanh nghiệp thép đầu tiên công bố BCTC, LNTT giảm 94% so với cùng kỳ, công ty bất động sản báo lãi quý 4 tăng gần 50% Nổi bật

Phát triển bền vững - "Chìa khóa" tăng trưởng cho doanh nghiệp trong bối cảnh biến động toàn cầu

Phát triển bền vững - "Chìa khóa" tăng trưởng cho doanh nghiệp trong bối cảnh biến động toàn cầu

10:00 , 16/01/2026
Vì sao vợ chồng doanh nhân nổi tiếng Thanh Hoá bị khởi tố?

Vì sao vợ chồng doanh nhân nổi tiếng Thanh Hoá bị khởi tố?

08:12 , 16/01/2026
Thủ tướng đề nghị Tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới hỗ trợ Viettel, FPT, VSAP Lab

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới hỗ trợ Viettel, FPT, VSAP Lab

08:06 , 16/01/2026
Doppelherz xây dựng niềm tin thị trường với chiến lược kiểm soát chất lượng Đức nghiêm ngặt

Doppelherz xây dựng niềm tin thị trường với chiến lược kiểm soát chất lượng Đức nghiêm ngặt

08:00 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên