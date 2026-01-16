Doppelherz xây dựng niềm tin thị trường với chiến lược kiểm soát chất lượng Đức nghiêm ngặt

Năm 2026 này, Doppelherz đang gia tăng đầu tư để củng cố vị thế trong phân khúc vitamin và khoáng chất nhập khẩu.

Ông Abyan Jama - Giám đốc Quản lý Khách hàng Trọng yếu Quốc tế của Doppelherz đã có những chia sẻ về hành trình chinh phục niềm tin người tiêu dùng và tầm nhìn dài hạn tại thị trường Việt Nam, mà theo đánh giá của ông là rất nhiều tiềm năng.

"Niềm tin" - Bí quyết của thương hiệu số 1 châu Âu

Thưa ông Abian Jama, Doppelherz vừa trở thành thương hiệu số 1 Châu Âu trong danh mục Vitamin, Khoáng chất và Sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe**. Để đạt vị trí này, ban lãnh đạo đã có những nỗ lực nào đáng kể? Ông cho điểm mạnh nào của Doppelherz khiến khách hàng tin chọn sản phẩm?

Có những con số nói lên kết quả này: Doppelherz bán ra hơn 100 triệu hộp sản phẩm/năm trên toàn thế giới. Chúng tôi đặt mục tiêu vượt mốc 125 triệu hộp trong 2025 – tương đương một hộp được bán ra mỗi 4 giây. Đây là minh chứng về mức độ tin tưởng của người tiêu dùng toàn cầu dành cho Doppelherz.

Sức mạnh của Doppelherz nằm ở quy trình sản xuất được kiểm soát hoàn toàn theo tiêu chuẩn Đức. Phần lớn sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất tại chính nhà máy của chúng tôi ở Đức, giúp kiểm soát công thức, chất lượng và tuân thủ quy định.

Chất lượng sản phẩm được đảm bảo thông qua quy trình nhiều bước đạt chứng nhận GMP*** và ISO****, kiểm định nguyên liệu đầu vào nghiêm ngặt, kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm cũng như hợp tác với các viện kiểm định độc lập uy tín.

Giá trị thương hiệu được xây dựng từ sự gần gũi, đáng tin cậy và "từ trái tim" như vậy– đúng như ý nghĩa tên thương hiệu. Giá trị này được củng cố bởi danh mục sản phẩm rộng, luôn cập nhật và ở mức độ hiện diện quốc tế mạnh mẽ thông qua các hoạt động hợp tác, như hiện nay là với CLB bóng đá Bayern Munich.

Doppelherz đã có mặt ở thị trường Việt Nam 13 năm và được người tiêu dùng quan tâm ở vị trí thương hiệu vitamin và khoáng chất nhập khẩu uy tín. Để duy trì và phát triển vị thế này, Tập đoàn tại Đức và Việt Nam có những chiến lược nào để mở rộng thị phần sản phẩm?

Chính sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ của Doppelherz tại Đức và Việt Nam giúp đảm bảo tính phù hợp của sản phẩm, tối ưu danh mục và mở rộng độ phủ thị trường. Chúng tôi không áp đặt một mô hình cứng nhắc, mà linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với đặc thù từng thị trường.

Tại Việt Nam, danh mục của Doppelherz đáp ứng nhiều nhu cầu đa dạng. Chúng tôi có dòng sản phẩm đại trà dành cho người tiêu dùng phổ thông, bên cạnh dòng sản phẩm chuyên biệt phân phối độc quyền tại bệnh viện. Nhờ đó, chúng tôi có thể phục vụ cả phân khúc rộng lẫn phân khúc chuyên môn mà không làm suy giảm định vị thương hiệu.

Đây là chiến lược "kép" nhưng thống nhất – vừa tiếp cận đại chúng, vừa khẳng định chuyên môn thông qua kênh y tế chính thống. Đó chính là cách chúng tôi xây dựng lòng tin toàn diện trong cộng đồng.

Ông Abian Jama - Giám đốc Quản lý Khách hàng Trọng yếu Quốc tế của Doppelherz

Trong năm qua, thị trường thực phẩm chức năng Việt Nam gặp nhiều thách thức khi phát hiện nhiều sản phẩm giả mạo chất lượng và xuất xứ. Doppelherz đang làm gì để củng cố uy tín thương hiệu?

Đây là vấn đề chúng tôi rất quan tâm. Trong bối cảnh người tiêu dùng lo ngại, việc duy trì tính xác thực trở thành ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi kiên trì duy trì sản xuất tập trung tại Đức nhằm đảm bảo tính minh bạch và sự chuẩn mực trong công thức sản phẩm. Mỗi lô hàng nhập khẩu vào Việt Nam đều trải qua quy trình kiểm định và hồ sơ chứng nhận chuẩn, đảm bảo người tiêu dùng Việt Nam nhận được sản phẩm đạt chuẩn chất lượng Đức.

Đồng thời, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với đối tác chiến lược tại Việt Nam – Công ty CP Mastertran – để tăng cường truyền thông giáo dục người tiêu dùng, nâng cao nhận thức về truy xuất nguồn gốc và phân biệt hàng chính hãng.

Kinh doanh ở Việt Nam luôn đối mặt với "yêu cầu kép" về chất lượng và giá cả. Làm thế nào Doppelherz duy trì "chất lượng Đức" mà vẫn đảm bảo giá cả hợp lý cho người tiêu dùng Việt?

Câu trả lời nằm ở quy mô toàn cầu và tầm nhìn dài hạn. Nhu cầu ổn định trên toàn thế giới giúp chúng tôi vận hành sản xuất quy mô lớn hiệu quả, từ đó cung cấp nguồn hàng ổn định và giá trị bền vững cho người tiêu dùng Việt mà không cần đánh đổi chất lượng.

Quy trình logistics được tối ưu hóa cùng kế hoạch nhập khẩu dài hạn giúp duy trì mức giá dễ tiếp cận, đồng thời vẫn bảo toàn chất lượng Đức. Hơn nữa, danh mục sản phẩm đa dạng cho phép người tiêu dùng lựa chọn giải pháp phù hợp với cả nhu cầu sức khỏe lẫn ngân sách cá nhân.

Việt Nam là thị trường quan trọng trong hành trình toàn cầu

Với dân số hơn 100 triệu người và thu nhập bình quân tăng nhanh, ông đánh giá thế nào về tiềm năng tăng trưởng của ngành thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam trong 5 năm tới?

Việt Nam đang có những bước tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, y học dự phòng và là thị trường mang tính chiến lược đối với kế hoạch mở rộng toàn cầu của chúng tôi. Đây không phải lời nói xã giao, mà chúng tôi đang chứng kiến một thị trường đang chuyển mình mạnh mẽ.

Xu hướng chủ động chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng ở Việt Nam, tương đồng với hành vi tiêu dùng tại Đức, nơi các sản phẩm bổ sung và OTC được tiếp cận rộng rãi qua hệ thống nhà thuốc và bán lẻ. Người Việt ngày càng quan tâm đến việc đầu tư cho sức khỏe phòng ngừa thay vì chỉ chữa khi đã có bệnh – đây chính là cơ hội lớn cho các thương hiệu có nền tảng khoa học vững chắc.

Doppelherz đặt mục tiêu đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam thông qua các sản phẩm chất lượng, minh bạch và cam kết đầu tư dài hạn vào thị trường. Chúng tôi không đến để "hái quả ngọt" ngắn hạn, mà để cùng xây dựng một thị trường thực phẩm chức năng lành mạnh, nơi niềm tin là nền tảng cho mọi giao dịch.

Trong hành trình chinh phục thị trường Việt Nam, Doppelherz không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng Đức, mà còn góp phần tạo nên chuẩn mực mới – chất lượng được chứng minh bằng khoa học, niềm tin được xây dựng bằng sự minh bạch và cam kết dài hạn.

Với hai chứng nhận quốc tế "Thương hiệu số 1 Châu Âu" và "Thương hiệu được tin dùng nhất 2025", Doppelherz đang viết nên câu chuyện thành công của một thương hiệu toàn cầu biết cách thấu hiểu và chinh phục trái tim người tiêu dùng Việt.

* Reader’s Digest, Nghiên cứu "Thương hiệu đáng tin cậy 2025 tại Đức do Viện DIALEGO, Aachen, Đức thực hiện (cơ sở dữ liệu với tổng cộng 4.000 người trả lời)

** IQVIA Global OTC Insights, ngành hàng Vitamin & Sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe tại khu vực Châu Âu, xếp hạng dựa trên Thương hiệu quốc tế, theo sản lượng và thị phần (LCE/PUB) trong giai đoạn MAT Quý I/2025, phản ánh ước tính hoạt động thực tế trên thị trường. Copyright IQVIA. All rights reserved

*** Cấp bởi Văn phòng Nhà nước về Dịch vụ Xã hội Schleswig-Holstein, Đức

**** Cấp bởi TÜV NORD CERT GmbH, Đức