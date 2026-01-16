100 bị cáo làm giả gần 220.000 phiếu thử nghiệm liên quan kẹo Kera, sữa Hiup

Ngày 16/1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 100 bị cáo trong vụ án giả mạo công tác, đưa hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm Chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 2/2. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, có 141 luật sư tham gia bào chữa cho 100 bị cáo.

Các bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) và Nguyễn Hà Linh (vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) bị đưa ra xét xử về các tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Công ty Avatek của Hồ Thị Thanh Phương bị cáo buộc cấp khống phiếu thử nghiệm. (Ảnh: Avatek)

Bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) bị xét xử về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

96 bị cáo còn lại trong vụ án bị xét xử về tội “Giả mạo trong công tác”.

Theo cáo trạng, bà Hồ Thị Thanh Phương giữ vai trò Giám đốc điều hành tại cả hai doanh nghiệp TSL và Avatek. Trong đó, Công ty TSL có chức năng thử nghiệm, cấp phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu vi sinh, độc tố, kim loại nặng, chỉ tiêu dinh dưỡng… đối với thực phẩm (thịt, cá, trứng, sữa…), nông sản, thủy sản, nước sinh hoạt và nước uống.

Công ty Avatek hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; nghiên cứu, kiểm tra an toàn thực phẩm… Đây là những nhiệm vụ được cơ quan quản lý Nhà nước giao cho doanh nghiệp thực hiện.

Đáng chú ý, Avatek từng là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên, cũng như sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Cơ quan điều tra cáo buộc, trong giai đoạn 2023 - 2025, bà Hồ Thị Thanh Phương đã chỉ đạo nhân viên Công ty Avatek phát hành hơn 102.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho trên 11.500 cá nhân, doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 84 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty TSL bị cáo buộc đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 cá nhân, doanh nghiệp, thu về hơn 117 tỷ đồng.

Ngoài hành vi làm giả tài liệu, cơ quan điều tra còn cáo buộc nhóm lãnh đạo TSL và Avatek gồm Hồ Thị Thanh Phương, Đoàn Hữu Lượng, Nguyễn Hà Linh có hành vi “Đưa hối lộ”.

Liên quan vụ án, bị can Nguyễn Nam Khánh, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, bị cáo buộc “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Hơn 1,1 triệu bút lục được đựng trong 180 rương hồ sơ.

Theo hồ sơ, năm 2020, Công ty TSL được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đủ điều kiện phòng thí nghiệm nhưng chưa được chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Bà Phương tìm hiểu và biết rằng việc xin các quyết định chỉ định này rất khó khăn, nếu không có mối quan hệ hoặc người tác động, hỗ trợ thì phải chi từ 250 - 500 triệu đồng cho các cán bộ giải quyết hồ sơ.

Tháng 6/2020, Hồ Thị Thanh Phương làm quen với Nguyễn Nam Khánh, khi đó là chuyên viên Vụ Nông nghiệp (Văn phòng Chính phủ), và biết Khánh có mối quan hệ rộng, có thể hỗ trợ Công ty TSL trong việc xin cấp phép, xử lý các vấn đề phát sinh như thuế, thanh tra…

Sau khi trao đổi, bà Phương được ông Đoàn Hữu Lượng đồng ý gặp, nhờ Khánh giúp đỡ và thỏa thuận chi tiền để “quan hệ”, đưa cho cán bộ các bộ, ngành giải quyết hồ sơ xin cấp phép cho Công ty TSL.

Ban đầu, mỗi lần Khánh đi đối ngoại, tiếp khách cho Công ty TSL tại Hà Nội đều gửi hóa đơn để công ty thanh toán. Đến năm 2021, Phương và Lượng thống nhất chuyển cố định cho Khánh 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng để làm chi phí đối ngoại. Riêng các lần nộp hồ sơ xin chỉ định kiểm nghiệm, Phương chuyển thêm 50 - 500 triệu đồng/lần để Khánh đưa cho lãnh đạo, cán bộ giải quyết hồ sơ.

Tháng 3/2023, khi Hồ Thị Thanh Phương nghỉ việc tại Công ty TSL và thành lập Công ty Avatek. Phương thống nhất để Nguyễn Hà Linh (vợ Nguyễn Nam Khánh) đứng tên sở hữu 9% cổ phần Avatek, nhằm tiếp tục nhờ Khánh và Linh hỗ trợ công ty được cấp phép, chỉ định thử nghiệm trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản, thủy sản.

Từ tháng 7/2020 đến tháng 3/2023, Hồ Thị Thanh Phương chuyển gần 4 tỷ đồng cho Nguyễn Nam Khánh để tiếp khách và đưa tiền cho cán bộ các bộ, ngành liên quan.

Ngoài ra, Phương còn chuyển cho Khánh hơn 2 tỷ đồng với nhiều khoản khác nhau, gồm: 1 tỷ đồng cho con của Khánh; 500 triệu đồng cho Khánh vay; 300 triệu đồng để tư vấn, lập hồ sơ mở trung tâm khoa học – công nghệ; 100 triệu đồng cho cá nhân Khánh; 100 triệu đồng Khánh mua thiết bị thở cho Phương; và hơn 6,8 triệu đồng tiền “lì xì” dịp Tết 2024.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Nam Khánh không sử dụng toàn bộ số tiền để “quan hệ” mà chủ yếu lợi dụng uy tín cá nhân và mối quan hệ sẵn có để tác động đến cán bộ tại các bộ, ngành, giúp TSL và Avatek.

Một số khoản chi được xác định gồm: 410 triệu đồng đưa cho 9 cán bộ, trong đó có 60 triệu đồng cho ông Trần Việt Hòa (cựu Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, sau là Cục trưởng Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương); 90 triệu đồng cho lãnh đạo một cục thuộc Bộ NN&PTNT (cũ); 110 triệu đồng cho ông Nguyễn Như Tiệp (cựu Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản)…

Ngoài ra, Khánh còn chi 510 triệu đồng để chúc Tết 16 cán bộ tại các bộ, ngành.

Kết quả điều tra cho thấy, các cán bộ nhận tiền với ý nghĩa quà biếu dịp lễ, Tết, không có thỏa thuận hay hứa hẹn, không vi phạm quy trình, quy định trong thẩm định, cấp phép. Toàn bộ số tiền đã được các cá nhân này tự nguyện nộp lại.

Đáng chú ý, Công ty Avatek là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên. Để sản xuất, lưu thông sản phẩm kẹo Kera ra thị trường, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt đã nhờ Nguyễn Phong thực hiện thủ tục công bố sản phẩm.