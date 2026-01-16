Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vì sao vợ chồng doanh nhân nổi tiếng Thanh Hoá bị khởi tố?

Ông Nguyễn Xuân Biên, một doanh nhân nổi tiếng ở Thanh Hóa, và vợ cùng 1 kế toán công ty đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can liên quan đến hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, có trụ sở tại Lô 89 đường Dương Đình Nghệ và số 136 Triệu Quốc Đạt (phường Hạc Thành, TP Thanh Hóa).

Ba bị can gồm:

Nguyễn Xuân Biên (SN 1967) – Chủ tịch HĐQT Công ty;

Vũ Thị Hường (SN 1970) – vợ ông Biên, giữ chức Phó tổng giám đốc;

Lê Thị Ban (SN 1966) – kế toán trưởng, cư trú tại chung cư Đông Phát, phường Hạc Thành.

Theo hồ sơ điều tra, trong giai đoạn 2019–2020, UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh đầu tư, thuê và nhận giao đất có thời hạn 50 năm để triển khai hai dự án: dự án chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ (khu vực thường gọi là chợ mới Phú Sơn) cùng dự án khu dịch vụ thương mại – siêu thị kết hợp chợ hạng III ở phường Nam Ngạn (chợ mới Nam Ngạn).

Trong khoảng thời gian từ quý II/2019 đến cuối năm 2020, bà Vũ Thị Hường là người trực tiếp điều hành hoạt động công ty, ký hợp đồng và phiếu thu đối với khách thuê ki-ốt tại hai dự án chợ. Bà Hường được xác định đã chỉ đạo kế toán trưởng Lê Thị Ban không xuất hóa đơn và không kê khai doanh thu với cơ quan thuế, nhằm che giấu nguồn thu từ việc cho thuê ki-ốt. Hành vi này dẫn tới việc Công ty Cường Minh trốn hơn 1,2 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Xuân Biên – Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật – biết việc không xuất hóa đơn và không kê khai doanh thu nhưng vẫn để hành vi trốn thuế diễn ra.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Được biết, ông Nguyễn Xuân Biên là một doanh nhân khá quen thuộc tại Thanh Hóa, hoạt động trong nhiều lĩnh vực và đặc biệt nổi tiếng với hệ thống chợ do doanh nghiệp của ông đầu tư, quản lý tại nhiều địa phương trong tỉnh.

