Ảnh: VTV

Ngày 7/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị này đã hoàn tất việc phát hiện và xử lý sai phạm nghiêm trọng liên quan đến an toàn thực phẩm tại một doanh nghiệp chế biến thực phẩm có tiếng trên địa bàn. Cụ thể, lực lượng chức năng đã xác định hành vi tập kết số lượng lớn thịt lợn không đảm bảo chất lượng để sản xuất thực phẩm đóng hộp bán ra thị trường. Địa điểm tập kết được xác định là kho hàng thuộc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận tổng trọng lượng thịt lợn được tập kết trong kho lên tới 120 tấn. Đáng chú ý, qua quá trình kiểm nghiệm, toàn bộ số thịt này đều cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long - Canfoco

Hiện trạng lô hàng được ghi nhận có dấu hiệu ôi thiu, chảy nước và bốc mùi, không đảm bảo các tiêu chuẩn cơ bản để làm nguyên liệu chế biến thực phẩm. Nghiêm trọng hơn, t rong tổng số 120 tấn nguyên liệu nói trên, cơ quan điều tra xác định đã có khoảng 2 tấn thịt được đưa vào chế biến, đóng gói thành phẩm thịt hộp hoàn chỉnh.

Mở rộng điều tra về nguồn gốc lô hàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP Hải Phòng đã làm rõ đường dây cung ứng đầu vào. Theo lời khai của bị can Nguyễn Thị Lan (trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) - một mắt xích trong đường dây thu gom, hoạt động này đã diễn ra trong khoảng nửa năm trở lại đây.

Bị can này thừa nhận việc trực tiếp tham gia thu mua lợn mắc dịch bệnh từ các hộ chăn nuôi để bán lại cho các đầu mối lớn, tuy nhiên không nắm rõ điểm đến cuối cùng của số thịt này cho đến khi vụ việc tại kho Đồ hộp Hạ Long bị phát giác.

Ngay sau khi xác định tính chất vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành các biện pháp xử lý theo quy định pháp luật. Toàn bộ 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh và các thành phẩm liên quan đã được tổ chức tiêu hủy để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Về trách nhiệm pháp lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 9 đối tượng có liên quan về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tập thể liên quan trong quy trình quản lý chất lượng đầu vào của doanh nghiệp.