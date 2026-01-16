Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

16-01-2026 - 14:20 PM | Doanh nghiệp

Đơn hàng trên sàn thương mại điện tử phát sinh nửa đêm có phải xuất hóa đơn ngay? Đại diện Cục Thuế trả lời

Đại diện Cục Thuế đã có những giải đáp liên quan đến thắc mắc về thời điểm xuất hóa đơn của người bán hàng trên sàn thương mại điện tử.

Tại hội thảo "Thực hiện thuế kê khai: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì?" do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Cục Thuế tổ chức, bà Phạm Thị Minh Hiền – Phó Trưởng ban Chính sách thuế quốc tế (Cục Thuế, Bộ Tài chính) đã làm rõ hàng loạt vướng mắc nóng của hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử, đặc biệt liên quan đến nghĩa vụ lập hóa đơn điện tử.

Theo bà Hiền, hiện nay Nghị định 117/2025 quy định các sàn thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến sẽ thực hiện khai thay, khấu trừ và nộp thuế thay cho hộ kinh doanh hoạt động trên sàn. Tuy nhiên, riêng với hóa đơn điện tử, pháp luật không "khoán" hoàn toàn cho sàn.

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định 70 và Thông tư 32, hộ kinh doanh vẫn phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Trường hợp hộ kinh doanh có ký hợp đồng ủy nhiệm cho sàn thương mại điện tử lập hóa đơn, thì sàn sẽ thực hiện việc xuất hóa đơn thay. Ngược lại, nếu không ủy nhiệm, hộ kinh doanh vẫn phải tự lập hóa đơn như bình thường.

Bà Hiền nhấn mạnh, hóa đơn không chỉ phục vụ quản lý thuế mà còn là chứng từ quan trọng bảo vệ quyền lợi người mua, liên quan đến bảo hành, bảo hiểm và xác nhận giao dịch.

Một nội dung được nhiều hộ kinh doanh quan tâm là: khách đặt hàng lúc nửa đêm, vậy có phải xuất hóa đơn ngay thời điểm đó hay không? Theo đại diện Cục Thuế, quy định hiện hành không căn cứ vào thời điểm "đặt đơn", mà căn cứ vào thời điểm chuyển giao hàng hóa, quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cho khách hàng.

"Có thể khách đặt hàng lúc nửa đêm, nhưng nếu việc giao hàng và chuyển giao quyền sở hữu diễn ra vào thời điểm khác thì thời điểm đó mới là mốc để ghi nhận doanh thu và lập hóa đơn theo Nghị định 70", bà Hiền cho biết.

Trong thực tế, hoạt động bán hàng trên sàn diễn ra liên tục, nhiều khung giờ khác nhau. Do đó, hộ kinh doanh cần xác định rõ thời điểm thực tế hoàn tất việc giao hàng hoặc chuyển quyền sử dụng hàng hóa, từ đó lập hóa đơn đúng quy định, thay vì "căn giờ đặt đơn".

Liên quan đến các trường hợp đơn hàng giá trị nhỏ nhưng giá trị hàng hóa cao hoặc những tình huống đặc thù khác, đại diện Cục Thuế cho biết nội dung này cũng đã được Phó Cục trưởng Mai Sơn trao đổi, làm rõ trong khuôn khổ hội thảo, nhằm giúp hộ kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng nghĩa vụ về hóa đơn điện tử.

Đại diện Cục Thuế: Thu hộ phí ship không được tính vào doanh thu

Theo Kỳ Thư

An ninh tiền tệ

