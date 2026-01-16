Đại diện Cục Thuế: Thu hộ phí ship không được tính vào doanh thu

Chiều 15/1, tại TP.HCM, Cục Thuế - Bộ Tài chính phối hợp với báo Tuổi Trẻ tổ chức Hội thảo “Thực hiện thuế kê khai: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì?”.

Tại hội thảo, cá nhân đã có câu hỏi: Tôi bán đồ thời trang công sở và xuất hóa đơn điện tử trên sàn thương mại điện tử (TMĐT). Nếu khách mua hàng vào lúc nửa đêm, tôi có thể cập nhật hóa đơn vào ngày hôm sau không, bởi theo quy định, hóa đơn điện tử phải cập nhật và lập đúng thời điểm phát sinh giao dịch

Cũng liên quan đến việc kinh doanh trên sàn TMĐT, Hộ kinh doanh thực phẩm nhà vườn xanh cho biết: Tôi thuộc nhóm 2 có đăng ký hóa đơn điện tử kết nối máy tính tiền. Khi bán hàng, cửa hàng có thu hộ phí ship (phí này trả qua app giao nhận), hóa đơn xuất ra từ máy tính tiền gồm tiền hàng và phí ship, khách hàng trả tổng tiền. Vậy hóa đơn điện tử xuất cho khách hàng thể hiện thế nào là hợp lý và phí ship có được trừ ra khi tính doanh thu tính thuế không?

Thêm vào đó, hộ kinh doanh có chính sách bán hàng cho phép khách hàng tích điểm khi mua hàng và có thể quy đổi để thanh toán đơn hàng. Ví dụ tích lũy được 100 điểm tương đương 100.000 đồng, sau đó ở lần mua sau khách hàng được trừ vào hóa đơn. Vậy trên hóa đơn sẽ thể hiện thế nào cho hợp lý và số tiền chiết khấu này có được trừ khi tính doanh thu tính thuế không?

Trả lời thắc mắc về thời điểm xuất hóa đơn, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng Ban Chính sách (Cục Thuế) cho biết, bán hàng trên sàn TMĐT diễn ra ở nhiều khung giờ khác nhau. Cửa hàng ghi nhận doanh thu tại thời điểm hàng hóa được chuyển giao quyền sở hữu cho khách hàng. Tức là, khách đặt mua sản phẩm lúc nửa đêm, nhưng doanh thu lập hóa đơn sẽ được ghi nhận tại thời điểm giao hàng.

"Việc thu hộ phí ship (vận chuyển) không được tính vào doanh thu. Bởi, hộ kinh doanh chỉ ghi nhận doanh thu từ cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Do vậy cửa hàng chỉ ghi nhận đúng doanh thu, khoản phí ship này sẽ loại trừ khỏi doanh thu và trên hóa đơn chỉ thể hiện đúng doanh thu của cửa hàng", bà Hiền cho biết thêm.

Đối với thắc mắc về áp dụng mua hàng tích điểm và quy đổi khi thanh toán, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam giải đáp, trong quá trình tích điểm cho người mua hàng, sản phẩm vẫn ghi nhận doanh thu bán đúng giá. Đây được xem là một hình thức chiết khấu cho khách hàng, do đó, khi khách hàng tích đủ điểm quy đổi, cửa hàng mới trừ vào hóa đơn của tháng bán ra. Khoản này được giảm trừ trực tiếp trên doanh thu tính thuế.