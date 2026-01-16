Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số doanh nghiệp mới thành lập và vốn đăng ký tăng mạnh

16-01-2026 - 08:27 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2025, cả nước có hơn 195.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 24,1% so với năm trước đó; khoảng 102.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 34%. Tổng số vốn đăng ký bổ sung đạt gần 6,4 triệu tỷ đồng, tăng 77,8%.

Bình quân một tháng có 24.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong năm 2025 là gần 6,4 triệu tỷ đồng, tăng 77,8% so với năm 2024. Các doanh nghiệp đánh giá, tình hình kinh doanh quý IV/2025 tốt hơn so với các quý đầu năm.

“Cả nước đã có trên 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khu vực doanh nghiệp đối với nền kinh tế. Không chỉ phản ánh sự gia tăng về số lượng, kết quả này còn cho thấy mức độ phục hồi nhất định của môi trường sản xuất, kinh doanh, cơ sở quan trọng để đánh giá niềm tin, kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế vẫn còn nhiều biến động”, Cục Thống kê cho biết.

Số doanh nghiệp mới thành lập và vốn đăng ký tăng mạnh- Ảnh 1.

Khu Công nghiệp Thăng Long thu hút nhiều doanh nghiệp điện tử, ô tô, cơ khí...

Với tình hình sản xuất, kinh doanh quý I/2026, gần 80% doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo nhận định mức tăng trưởng sẽ tốt hơn. Đơn đặt hàng mới và đơn đặt hàng xuất khẩu tiếp tục duy trì xu hướng tích cực. Dự báo số lượng đơn đặt hàng mới quý I/2026 so với quý IV/2025 tăng. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, Cục Thống kê đề xuất các chính sách hỗ trợ giảm chi phí, miễn, giảm, gia hạn thuế, phí như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và tiền thuê đất…

“Cơ quan chức năng cần có chính sách gia tăng nội lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Có thể kể đến việc tiếp cận nguồn lực về hỗ trợ đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, đất đai, mặt bằng sản xuất, nguồn vốn, thị trường, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, Cục Thống kê đề xuất.

Tại báo cáo vừa gửi Chính phủ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kiến nghị một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như: tiếp tục cải cách thể chế theo hướng minh bạch, ổn định; Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành bảo đảm ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn thi hành luật ít nhất 60-75 ngày trước thời điểm có hiệu lực, thay vì 45 ngày như hiện nay...

Theo Q.Nga

Tiền Phong

Từ Khóa:
doanh nghiệp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mới: Chính phủ công bố thay đổi quan trọng liên quan đến GDP, CPI

Mới: Chính phủ công bố thay đổi quan trọng liên quan đến GDP, CPI Nổi bật

Quy định mới nhất về mức đóng BHXH năm 2026, người lao động lưu ý tránh bỏ lỡ quyền lợi

Quy định mới nhất về mức đóng BHXH năm 2026, người lao động lưu ý tránh bỏ lỡ quyền lợi Nổi bật

Lý do lãnh đạo Cục Thuế trấn an hộ kinh doanh

Lý do lãnh đạo Cục Thuế trấn an hộ kinh doanh

07:55 , 16/01/2026
Tăng lương, thêm đãi ngộ để hút lao động đầu năm

Tăng lương, thêm đãi ngộ để hút lao động đầu năm

07:26 , 16/01/2026
Chi hơn 6.600 tỷ đồng, Việt Nam chính thức khởi động dự án hỗ trợ cho công trình "quốc gia đại sự"

Chi hơn 6.600 tỷ đồng, Việt Nam chính thức khởi động dự án hỗ trợ cho công trình "quốc gia đại sự"

21:14 , 15/01/2026
'Khi nào thu nhập bình quân Việt Nam tiệm cận 10.000 USD thì mới có của ăn của để'

'Khi nào thu nhập bình quân Việt Nam tiệm cận 10.000 USD thì mới có của ăn của để'

18:29 , 15/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên