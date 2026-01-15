Quy định mới nhất về mức đóng BHXH năm 2026, người lao động lưu ý tránh bỏ lỡ quyền lợi

Theo điểm đ khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng. Như vậy, Mức lương tối đa đóng BHXH năm 2026 = 20 x 2,34 triệu đồng/tháng = 46,8 triệu đồng/tháng.

Khoản 13 Điều 141 Luật Bảo hiểm xã hội cũng quy định, khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu quy định tại Luật này bằng mức lương cơ sở. Như vậy, hiện nay mức tham chiếu được tính theo mức lương cơ sở tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP là 2,34 triệu đồng.

Mức đóng BHXH bắt buộc

Đồng thời, căn cứ Điều 32 và điểm a, b khoản 4 Điều 33 luật Bảo hiểm xã hội 2024, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định là 25%, bao gồm:

- 3% vào quỹ ốm đau và thai sản

- 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo điểm a khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 hằng tháng, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định như sau:

Mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động = 8% x Mức tiền lương tháng đóng BHXH

Mức đóng BHXH bắt buộc của người sử dụng lao động = 17% x Mức tiền lương tháng đóng BHXH

Vì vậy, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao nhất sẽ được xác định như sau:

Mức đóng BHXH bắt buộc của người sử dụng lao động =17% x 46,8 triệu đồng/tháng = 7,956 triệu đồng/tháng

Mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động = 8% x 46,8 triệu đồng/tháng = 3,744 triệu đồng/tháng

Mức đóng BHXH tự nguyện

Theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Theo đó, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

Mức đóng BHXH tự nguyện = 22% x Mức thu nhập tháng đóng BHXH - Mức nhà nước hỗ trợ đóng

Mức nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian tối đa 10 năm:

STT Đối tượng % Hỗ trợ Số tiền hỗ trợ (đồng) 1 Hộ nghèo 30% 1.500.000 x 22% x 30% = 99.000 2 Hộ cận nghèo 25% 1.500.000 x 22% x 25% = 82.500 3 Khác 10% 1.500.000 x 22% x 10% = 33.000

Như vậy, mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu như sau:

Đối tượng Mức đóng tối thiểu Hộ nghèo 231.000 đồng/tháng Hộ cận nghèo 247.500 đồng/tháng Đối tượng khác 297.000 đồng/tháng

Mức đóng bảo hiểm xã hội tối đa như sau: