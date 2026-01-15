Quy định mới nhất về mức đóng BHXH năm 2026, người lao động lưu ý tránh bỏ lỡ quyền lợi
Một trong những thay đổi quan trọng Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 (số 41/2024/QH15) là việc thay thế khái niệm "mức lương cơ sở" bằng "mức tham chiếu" để tính mức đóng và hưởng các chế độ BHXH.
Theo điểm đ khoản 1 và khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.
Thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng. Như vậy, Mức lương tối đa đóng BHXH năm 2026 = 20 x 2,34 triệu đồng/tháng = 46,8 triệu đồng/tháng.
Khoản 13 Điều 141 Luật Bảo hiểm xã hội cũng quy định, khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu quy định tại Luật này bằng mức lương cơ sở. Như vậy, hiện nay mức tham chiếu được tính theo mức lương cơ sở tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP là 2,34 triệu đồng.
Mức đóng BHXH bắt buộc
Điểm đ khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, quy định: Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.
Đồng thời, căn cứ Điều 32 và điểm a, b khoản 4 Điều 33 luật Bảo hiểm xã hội 2024, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định là 25%, bao gồm:
- 3% vào quỹ ốm đau và thai sản
- 22% vào quỹ hưu trí và tử tuất.
Theo điểm a khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 hằng tháng, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định như sau:
Mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động = 8% x Mức tiền lương tháng đóng BHXH
Mức đóng BHXH bắt buộc của người sử dụng lao động = 17% x Mức tiền lương tháng đóng BHXH
Vì vậy, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao nhất sẽ được xác định như sau:
Mức đóng BHXH bắt buộc của người sử dụng lao động =17% x 46,8 triệu đồng/tháng = 7,956 triệu đồng/tháng
Mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động = 8% x 46,8 triệu đồng/tháng = 3,744 triệu đồng/tháng
Mức đóng BHXH tự nguyện
Theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.
Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.
Theo đó, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:
Mức đóng BHXH tự nguyện = 22% x Mức thu nhập tháng đóng BHXH - Mức nhà nước hỗ trợ đóng
Mức nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian tối đa 10 năm:
STT
Đối tượng
% Hỗ trợ
Số tiền hỗ trợ (đồng)
1
Hộ nghèo
30%
1.500.000 x 22% x 30% = 99.000
2
Hộ cận nghèo
25%
1.500.000 x 22% x 25% = 82.500
3
Khác
10%
1.500.000 x 22% x 10% = 33.000
Như vậy, mức đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu như sau:
Đối tượng
Mức đóng tối thiểu
Hộ nghèo
231.000 đồng/tháng
Hộ cận nghèo
247.500 đồng/tháng
Đối tượng khác
297.000 đồng/tháng
Mức đóng bảo hiểm xã hội tối đa như sau:
Đối tượng
Mức đóng tối đa
Hộ nghèo
10,197 triệu đồng/tháng
Hộ cận nghèo
10,2135 triệu đồng/tháng
Đối tượng khác
10,263 triệu đồng/tháng
